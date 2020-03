Die saarländische Landesregierung verschärft zur Eindämmung des Coronavirus die Maßnahmen. Der Ministerrat verabschiedete am Freitagabend nach Angaben der Staatskanzlei eine Allgemeinverfügung für eine Ausgangsbeschränkung sowie die sofortige Schließung von Restaurants für Gäste, so dass nur noch Abverkauf oder Lieferung von Speisen erlaubt sind. Die Maßnahme gelte bis einschließlich 3. April 2020.

Auch Rheinland-Pfalz geht im Zuge der Eindämmung des Coronavirus gegen Menschenansammlungen vor. "Wir werden Bürger dazu veranlassen, damit es keine Versammlungen mit über fünf Personen mehr gibt", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz.

In Berlin gibt es entgegen anders lautender Meldungen, die im Internet kursieren, bisher keine Ausgangssperre. In Berlins rot-rot-grüner Regierungskoalition gibt es beim Thema Ausgangssperre unterschiedliche Ansichten. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) ist dafür, hat sich mit ihrer Position aber in der Sondersitzung des Senats am Donnerstagabend nicht durchsetzen können. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) äußerte sich am Freitag skeptisch zu einem möglichen Ausgangsverbot.

"Die Ausgangssperre ist auch kein Allheilmittel", sagte er im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Die Maßnahme einer Ausgangssperre sei zwar "ein weiterer Schritt, aber er löst nicht jedes Problem". "Das eigentliche Problem ist, dass jeder es selbst in der Hand hat", betonte er.