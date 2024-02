Wiarda will’s wissen Es ist Zeit, zu kämpfen

Es war der letzte Post der Volkswagen-Stiftung, Deutschlands größtem privaten Forschungsförderer, auf „X“. „Wir treten ein für eine demokratische Gesellschaft, für Menschenwürde, faktenbasierte Information und konstruktiven Dialog. Da dies aus unserer Sicht hier nicht mehr möglich ist, werden wir unseren Account bis auf Weiteres stilllegen.“

Ihren Rückzug von dem Netzwerk, das früher Twitter hieß, verkündeten am vergangenen Mittwoch zeitgleich auch die Robert-Bosch-Stiftung, der Stiftung Mercator, die ZEIT-Stiftung und der Bundesverband Deutscher Stiftungen – mit Verweis auf den ethisch-moralischen Absturz der Plattform seit ihrer Übernahme durch Elon Musk.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Hate Speech und Falschinformation, die Verbreitung extremistischer Propaganda und die Hetze gegen Minderheiten können wir nicht tolerieren“, hieß es in einer Pressemitteilung des Bundesverbands. „Mit unserer konzertierten Aktion laden wir andere Stiftungen ein, unserem Beispiel zu folgen.“

In den Wochen und Monaten zuvor hatten bereits mehrere Hochschulen „X“ den Rücken gekehrt, die Hochschule Darmstadt etwa oder Uni Bremen, die ihre Accounts jeweils sogar ganz abschalteten. Sie befanden sich im Geleitzug vieler nicht-wissenschaftlicher Institutionen, der Stadt Bremen zum Beispiel, dem Deutschlandfunk oder dem Otto-Versand.

Ist es insofern nichts Besonderes, wenn auch Wissenschaftsorganisationen und Wissenschaftsförderer gehen? Ich glaube: doch.

Jan-Martin Wiarda ist Journalist für Bildung und Autor des Tagesspiegels. Auf seinem Blog www.jmwiarda.de kommentiert er aktuelle Ereignisse in Schulen und Hochschulen.

Twitter war einmal ein wichtiger Ort der politischen Meinungsbildung auch in Deutschland, gerade des Austauschs zwischen Wissenschaft, Politik und Medien. Viel, vielleicht zu viel davon ist bereits, womöglich unwiederbringlich, zerstört. Und doch: So frustrierend die Kommunikation auf „X“ mitunter geworden ist und so nachvollziehbar die Erschöpfung angesichts des ätzenden Trommelfeuers menschlicher und maschineller Hassproduzenten, so wichtig ist es, die Stimmen der Aufklärung gerade dort nicht verstummen zu lassen, wo sie am stärksten bekämpft werden. Das Bekenntnis zu unseren Werten, die Weitergabe wissenschaftlicher Erkenntnisse, das Absetzen von Botschaften der Vielfalt und der Toleranz sind dort am meisten wert, wo sie am wenigsten gehört werden mögen.

Das heißt nicht, dass man über jedes zur Provokation hingehaltene Diskursstöckchen springen muss, man darf ignorieren, es ist in Ordnung, die Antwortfunktion unter eigenen Posts zu beschränken. Auch ist es gut, die Präsenz in alternativen Netzwerken aufzubauen und damit deren Entwicklung zu fördern. Solange die Flagge demokratischer Werte und Institutionen hochgehalten wird – und denen ein Dorn im Auge ist, die sie aus den Diskursräumen vertreiben wollen.

Denn genau das gehört zu den Grundstrategien von Antidemokraten und Freiheitsgegnern: Die Macht über das erlangen, was wie wo gesagt werden kann. Auch für die Wissenschaft ist jetzt die Zeit zum Kämpfen, nicht zum Weichen.

Alle „Wiarda will’s wissen“-Kolumnen finden Sie hier.