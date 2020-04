Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat mitten in der Corona-Krise den populären Gesundheitsminister Luiz Henrique Mandetta entlassen. Dies teilte Mandetta am Donnerstag nach einem Treffen mit Bolsonaro auf Twitter mit. Während Bolsonaro die Coronavirus-Pandemie verharmloste, hielt sich Mandetta an die internationalen Empfehlungen eines aggressiven Vorgehens im Kampf gegen die Pandemie.

Wichtiges Ziel erreicht: Nach den Zahlen der Neu-Infektionen sinkt laut Robert-Koch-Institut in Deutschland auch die Ansteckungsrate unter die angepeilte Marke. Die sogenannte Reproduktionsrate (R) liege etwa bei 0,7. In den vergangenen Tagen hatte der Wert bei eins oder leicht darüber gelegen, am Mittwoch mit 0,9 erstmals knapp darunter.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief in einem Interview zu mehr Solidarität der reichen EU-Länder in der Coronakrise auf. „Wir brauchen Finanztransfers und Solidarität, und sei es nur, damit Europa durchhält,“ sagte er der Financial Times“.

Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach der scharfen Kritik von US-Präsident Donald Trump an der WHO klar hinter die Weltgesundheitsorganisation gestellt. Demonstrative Unterstützung gab es auch von der EU. (mehr im Newsblog unten).



Die aktuellen Zahlen: Die Universität Johns Hopkins in Baltimore zählt am Donnerstagmorgen weltweit mehr als zwei Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionsfälle und knapp 130.000 nachgewiesene Covid-19-Tote. Für Deutschland trägt der Tagesspiegel die Zahlen live aus allen Landkreisen zusammen. Demnach gibt es in Deutschland derzeit knapp 135.000 nachgewiesene Infektionsfälle und mehr als 3800 Tote.



Hintergründe zum Coronavirus: