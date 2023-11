10.000 Teilnehmer waren angemeldet 4000 Menschen bei Pro-Palästina-Demo in Berlin

Mit einem Schweigemarsch demonstrieren rund 4000 Menschen am Samstagnachmittag in Berlin für Solidarität mit Palästina. Die Polizei hatte zuerst von 2500 Teilnehmern gesprochen. Die Protestierenden hatten sich um 14 Uhr am Invalidenpark in Mitte versammelt und ziehen in Richtung Großer Stern im Stadtteil Tiergarten. Viele von ihnen schwenken dabei Palästinafahnen in den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Grün. Andere tragen die schwarz-weiß gemusterten sogenannten Palästinensertücher.

Auf einem der Plakate steht „Stoppt die Massaker an Ärzten und medizinischem Personal in Gaza!“, auf einem anderen: „Für freien Zugang zur Al-Aqsa-Moschee“. Die Al-Aqsa-Moschee, die auch als Al-Aksa-Moschee geschrieben wird, befindet sich auf dem Tempelberg in Jerusalem.

Eine junge Demonstrantin sagt, sie protestiere für das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser. Für deren Recht, ihr Land zurückzubekommen. Zur Terrororganisation Hamas wolle sie sich nicht äußern. Für diese Aussage bekommt sie Unterstützung von einer anderen jungen Frau: „Es geht hier bloß um Palästina“, sagt sie. Die getöteten Menschen in Israel seien ihr nicht egal, erläutert sie auf Nachfrage, doch es gehe diesmal nur um die Toten in Gaza.

Frauen nehmen an einer Demonstration für Palästina und gegen den Angriff Israels auf den Gazastreifen am Invalidenpark teil. © dpa/Fabian Sommer

Beim Auftakt der Kundgebung am Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof rufen viele Menschen: „Freiheit für Gaza“ und „Freiheit für Palästina“. Auch Rufe wie „Deutschland finanziert, Israel bombardiert“ sowie „Stoppt den Völkermord“ sind zu hören. Der Veranstalter gibt vom Lautsprecherwagen aus bekannt: „Wir wollen friedlich mit den Juden zusammenleben.“ Es kommt auch die Durchsage: „Wir sind keine Unterstützer von Terrororganisationen und unterstützen auch nicht die Morde in Israel.“

„Stoppt die Massaker an Ärzten und medizinischem Personal in Gaza!“, steht auf einem Plakat. © Frank Bachner

Nach 15 Uhr setzt sich der Demozug langsam in Bewegung. Die Organisatoren hatten vorher die Auflagen erläutert. Sie befürworteten dabei das ausgesprochene Verbot von Hassparolen gegen Israel.

Später verkünden die Demo-Veranstalter per Durchsage: „Wir sind hier, um die jüdischen Mitbürger zu unterstützen, die gegen die Regierung in Israel sind.“

Die Demonstrierenden, die unentwegt Parolen skandieren, nehmen darin mit keinem Wort Bezug auf die Hamas. Die terroristische Organisation findet über die gesamte Dauer der Veranstaltung keinerlei Erwähnung.

Menschen nehmen an einer Demonstration für Palästina und gegen den Krieg Israels im Gazastreifen am Invalidenpark teil. © dpa/Fabian Sommer

Von der Polizei waren jegliche Aufrufe zu Gewalt untersagt worden, genau wie das Werben für mehrere palästinensische Organisationen, unter anderem für die islamistische Hamas. Obwohl sie als Schweigemarsch angekündigt war, wurde die Demonstration sehr laut und zum Teil auch aggressiv. Vor Filialen amerikanischer Fastfood- oder Café-Ketten entlang der Strecke gibt es Pfeifkonzerte. Die Polizei weist den Veranstalter mehrfach darauf hin, die Teilnehmer aufzufordern, verbotene Parolen zu unterlassen.

Angemeldet war die Versammlung als Großdemo „für Palästina und gegen den Angriff Israels auf den Gazastreifen“ mit 10.000 Teilnehmern. Nach Angaben der Polizei war dafür eine „Einzelperson“ verantwortlich, die zwar in anderen Städten mehrere „Pro-Palästina-Demos“ bereits angemeldet hatte, in Berlin bisher allerdings noch nicht. (mit dpa)