19 Kubikmeter Müll entsorgt Das seltene Mausohr überwintert in einer extra hergerichteten Ruine in Berlin-Spandau

19 Kubikmeter Müll haben Mitglieder des Landesverbands Berlin des Naturschutzbunds (Nabu) 2023 aus einer Kellerruine in Spandau entfernt, um ein Winterquartier für Fledermäuse zu errichten. Jetzt hat sich die Arbeit durch einen besonderen Fund gelohnt: Nabu-Mitglieder haben in der Ruine das Große Mausohr entdeckt.

Diese in Deutschland seltene Fledermausart ist 2023 zur „Fledermaus des Jahres“ gewählt worden. Große Mausohren sind europaweit streng geschützt und die größte Fledermausart in Deutschland.

In der Ruine wurde die Luftfeuchtigkeit erhöht

Die Nabu-Mitglieder hatten in der Ruine zahlreiche Öffnungen in den Kellerdecken verschlossen. Damit wurde die Luftfeuchtigkeit im Inneren erhöht, zudem gibt es weniger Temperaturschwankungen. Quartiersteine und Wandschalen wurden als zusätzliche Versteckmöglichkeiten angebracht. Bei den Arbeiten erhielt der Nabu Unterstützung durch eine Firma.

18 Fledermausarten sind in Berlin nachgewiesen.

Nina Dommaschke, die Nabu-Managerin des Projekts „Artenschutz am Gebäude“, sagt: „Der Nabu Berlin hat damit innerhalb von zwei Jahren drei Winterquartiere ausfindig gemacht, sie entmüllt und durch verschiedene Maßnahmen aufgewertet. Neben dem Spandauer Keller handelte es sich um den Luna-Bunker in Pankow sowie einen Bunker in Köpenick.“

In Berlin wurden bereits 18 Fledermausarten nachgewiesen, von denen mindestens zwölf sogar in der Stadt überwintern. Dazu nutzen die Tiere zum Beispiel Keller oder Bunker mit konstant kühlen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Einige Arten überwintern aber auch in Baumhöhlen, Felsspalten oder Mauerritzen.

Projekt soll Bauherren und Architekten für Fledermäuse sensibilisieren

Das größte Winterquartier in Berlin ist die Zitadelle Spandau, in der etwa 10.000 Tiere im Tiefschlaf hängen. Allerdings geht die Zahl der Quartiere, in denen die Tiere Winterschlaf halten können, zurück, weil viele Bunker und Keller saniert oder abgerissen werden.

Mit dem Projekt „Artenschutz am Gebäude“, das von der Senatsumweltverwaltung gefördert wird, will der Nabu Bauherren, Architekten, Handwerker und weitere Akteure durch Schulungen und Informationsveranstaltungen für den Schutz gebäudebewohnender Arten sensibilisieren.