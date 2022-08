Abschluss der Europatournee in der Waldbühne : Berlin im Rolling-Stones-Fieber – Konzert beginnt mit Tribut an Charlie Watts

Am Mittwoch geben die Rolling Stones in der Waldbühne das letzte Konzert ihrer Jubiläumstournee. Die Show hat mit einem Tribut an Charlie Watts begonnen.

Hannes Soltau Lisa Genzken