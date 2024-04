Absenkungen, Risse in den Wänden, Einsturzgefahr Mietshaus in Berlin-Schöneberg evakuiert – Schäden schon seit Jahren?

Risse in der Fassade, abgesackte Gebäudeteile: In Berlin-Schöneberg ist am Mittwoch ein Mehrfamilienhaus wegen Einsturzgefahr auf Weisung der Bauaufsicht evakuiert worden. Die Polizei hat die Kreuzung Goltz-/Grunewald-/Akazienstraße für den Verkehr abgeriegelt. Die Grunewaldstraße ist nach Angaben der Polizei zwischen Haupt- und Goltzstraße wegen des Einsatzes gesperrt.

Nach Angaben der Stadtentwicklungsstadträtin von Tempelhof-Schöneberg, Eva Majewski (CDU), können die Bewohner in dieser Nacht nicht in ihre Wohnungen. Heimstaden arbeite daran, die Mängel zu beheben und den beschädigten Träger instand zu setzen. Wie lange das dauere, sei nicht absehbar. Die „Abendschau“ berichtete am Mittwochabend, dass das Eckgebäude in der Grunewaldstraße 16 und Goltzstraße 1 betroffen sei.