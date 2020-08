Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat ein Ermittlungsverfahren gegen den aus der AfD ausgeschlossenen Politiker Andreas Kalbitz eingeleitet. Das sagte ein Behördensprecher dem Tagesspiegel am Dienstagvormittag. „Wir haben nach der Presseberichterstattung entschieden, Ermittlungen einzuleiten“, erklärte der Sprecher.

Grund ist ein „freundschaftlicher Schlag“, den Kalbitz seinem Vertreter als Fraktionschef, Dennis Hohloch, verpasst haben soll. Hohloch erlitt einen Milzriss und liegt in einem Berliner Krankenhaus.

Kalbitz soll Hohloch am 10. August im Büro eines Referenten der Fraktion einen Faustschlag verpasst haben. Am Tag darauf sei Hohloch mit Schmerzen ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Dort diagnostizierten die Ärzte dann den Milzriss. Zuerst hatte das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND) über den Vorfall berichtet.

Nach den bislang vorliegenden Informationen soll Hohloch gerade bei dem Referenten im Büro gesessen haben. Dann soll Kalbitz das Büro betreten und seinen Vertrauten freundschaftlich geboxt haben.

Dem „Spiegel“ erklärte Kalbitz: „Das ist alles viel unspektakulärer, als es teilweise bewusst aufgebauscht wird. Diese bedauerliche Sache wird sich völlig aufklären.“

Die Berichte über den Vorfall würden nicht zufällig wenige Tage vor der Verhandlung vor dem Landgericht Berlin auftauchen. Es befasst sich am Freitag mit Kalbitz' Eilantrag gegen die Aufhebung seiner AfD-Mitgliedschaft.

Der „Spiegel“ zitiert ferner aus einem AfD-internen Whatsapp-Chat. Darin soll der sachsen-anhaltinische AfD-Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann von einem „Märchen von der handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Hohloch und Kalbitz“ geschrieben haben.

"Freundschaftlich in die Seite gebufft“

Das werde von Kalbitz-Gegnern in der Brandenburger AfD-Landtagsfraktion verbreitet, schrieb Pasemann. Er wird dem offiziell aufgelösten und vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuften „Flügel“ der AfD zugeschrieben.

Kalbitz soll nach Pasemanns Darstellung Hohloch „freundschaftlich in die Seite gebufft“ haben. „Hohloch klagte Stunden später über Schmerzen und Übelkeit. Er wurde dann ins Krankenhaus gefahren und es wurde festgestellt, dass eine nicht diagnostizierte, aber schon lange vorhandene Zyste in der Milz geplatzt war.“

Andreas Kalbitz lässt derzeit den Vorsitz der Landtagsfraktion ruhen bis die Aufhebung seiner Parteimitgliedschaft geklärt ist. Die Fraktion wird daher von Hohloch geführt. Er ist enger Vertrauter und Zögling von Kalbitz und Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion.

Das Bundesschiedsgericht der AfD hatte den Entzug der Mitgliedschaft für rechtens erklärt. Dagegen geht Kalbitz vor dem Landgericht Berlin vor. Mit seiner Entscheidung bestätigte das Bundesschiedsgericht einen von Parteichef Jörg Meuthen mit knapper Mehrheit im Parteivorstand durchgesetzten Beschluss.

Kalbitz bestreitet Mitgliedschaft in Neonazi-Verein

Begründet wird der Entzug des Parteibuchs damit, dass Kalbitz im Jahr 2013 beim Eintritt in die AfD die Mitgliedschaft in der damals bereits verbotenen rechtsextremen Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) sowie bei den Republikanern verschwiegen habe. Kalbitz bestreitet, Mitglied in dem militanten Neonazi-Verein gewesen zu sein, der Kinder und Jugendliche mit Rassekunde und NS-Ideologie gedrillt hat.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat jedoch in einem Gutachten festgehalten, dass der Verein für eine „Familie Andreas Kalbitz“ unter der Nummer „01330“ eine HDJ-Mitgliedschaft geführt hat. Bei dem ersten Verfahren vor dem Landgericht, bei dem Kalbitz zunächst gegen den Beschluss des Bundesparteivorstandes erfolgreich war, versuchte er den Verdacht zu zerstreuen. Demnach seien auf der Liste Mitglieder und Interessenten gleichermaßen geführt worden, daher sei eine Mitgliedschaft nicht erwiesen.