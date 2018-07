Zehntausende Diskussionspaare mit möglichst unterschiedlichen politischen Ansichten treffen sich am 23. September überall in Deutschland - und sprechen miteinander. Beim ersten "Deutschland spricht", einer Initiative von Zeit Online, hatten sich im vergangenen Jahr vor der Bundestagswahl 12.000 Menschen angemeldet.

2018 rufen insgesamt elf Medienhäuser gemeinsam dazu auf, sich mit einem oder einer politisch Andersdenkenden zu treffen. Neben dem Tagesspiegel sind das: Chrismon und evangelisch.de, die Deutsche Presse-Agentur, die Schwäbische Zeitung, Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung und SZ.de, die Südwest-Presse, Tagesschau.de und Tagesthemen (ARD aktuell), t-online.de, die Landeszeitung Lüneburg sowie Die Zeit und Zeit Online.

Letztes Jahr trafen sich auf Initiative von Zeit Online Diskussionspaare an unterschiedlichen Orten in ganz Deutschland. Foto: Zeit Online

Fragen beantworten - Diskussionpartner finden

Sie wollen mitdiskutieren? So geht's: Beantworten Sie unsere in diesem Text stehenden Fragen zu aktuellen Themen, wie „Sollen deutsche Innenstädte autofrei werden?“ oder "Sollte Deutschland seine Grenzen strikter kontrollieren?", und registrieren Sie sich als Teilnehmerin oder Teilnehmer. Sobald die Registrierungsphase Ende August abgeschlossen ist, verbindet Sie ein Algorithmus mit einer Person, die in Ihrem Umkreis wohnt, aber auf die Fragen möglichst anders geantwortet hat.

Am 23. September treffen Sie sich zum Gespräch im Park, Biergarten, Café oder am Lieblingsort in Ihrem Kiez. Einige Diskussionspaare können am selben Tag im Rahmen einer Veranstaltung in Berlin miteinander reden, die der Bundespräsident mit einer Rede eröffnen wird.

Am Ende der Diskussion fanden viele doch zusammen. Foto: Zeit Online

30 Regionen weltweit sollen in Zukunft mitreden



Bei "Deutschland spricht" kommt die Plattform "My Country Talks" zum Einsatz, die von Zeit Online gemeinsam mit internationalen Partnern konzipiert und zusammen mit Google umgesetzt wurde. Die technische Entwicklung liegt bei der Berliner Agentur diesdas.digital. Die Software ermöglicht es Medien weltweit, politisch Andersdenkende in Eins-zu-Eins-Gespräche zu vermitteln.

Die Plattform "My Country Talks" vermittelt die Diskussionspartner. Foto: My Country Talks

In den kommenden Monaten sind "My Country Talks"-Veranstaltungen in der Schweiz, Norwegen, Österreich und Dänemark geplant. Auch mit Medienhäusern in rund 30 weiteren Regionen gibt es bereits Vorgespräche, von Alaska bis Australien. Einige dieser Partner werden am 23. September ebenfalls am Treffen in Berlin teilnehmen.