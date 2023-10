Alles Gute, kleine Berliner Insel! Die Havelinsel Imchen feiert ihr 90-Jähriges

Alles Liebe, Insel Imchen! Bist ein feiner Fleck in Berlin-Kladow, voller Schönheit und Stille. Jede Stunde dreht die BVG-Fähre eine Ehrenrunde um dich und alle starren dich an: Ob wohl jemand den Biber sieht, der auf der Insel leben soll?

Dich aber, stolzes Inselchen, interessieren all die Touristen nicht. Du machst dein Ding, bist ein kleiner Eigenbrötler, ein Außenseiter, der doch ganz nah am Trubel ist – in Sichtweite des Biergartens am Kladower Hafens, wo all die Ausflügler sitzen und dich beobachten. Seit Herbst 1933, seit 90 Jahren also, bist du ein Berliner Naturschutzgebiet. Doch Gesellschaft willst du nicht, Gesellschaft hast du genug.

350 Kormorane kacken dir von oben auf die Bäume, bis diese absterben, einbrechen und andere nachwachsen können. Deshalb sind die Spitzen der Weiden und Erlen so weiß. Der Kot der Vögel verätzt den Baum.

Morgens um 6 Uhr ist manchmal der Kuckuck zu hören. Ein seltener Schwarzmilan wurde bei dir gesichtet, ein Fischotter sogar und manchmal auch Wildschweine, die dort geschützt in deinem Dickicht ihre Jungen zur Welt bringen und zurück ans Festland schwimmen. Auf der Insel haben die Tiere ihre Ruhe vor Hunden.

Rüssel hoch und die ganze Rotte ab durch die Havel! Tagesspiegel-Leser Wolfgang Schwens hat die Wildschweine auf ihrem Weg von der Havelinsel Imchen zum Ufer beobachtet. © Wolfgang Schwens

Nur Menschen kommen nie vorbei, oder besser: nur schlecht Erzogene mit Krawallo-Mentalität, denen Naturschutz wurst ist. Dabei dürfen selbst die vorsichtigen Umweltfachleute der Stadt nur einmal kurz auf die Insel - um den Müll wegzuräumen, der ans Ufer schwappt.

Dein Name ist ein Rätsel. Angeblich nennen sie dich wegen der „Immen“ so, also Bienen, aber vielleicht ist das auch eine hübsche Mär.

Kurz nach 6 Uhr im Herbst. Die BVG-Fähre nimmt den Dienst auf, dahinter liegt Insel Imchen. © André Görke

Eigentlich solltest du ’ne Luxusinsel werden, aber das wurde zum Glück verhindert. Vor über 100 Jahren warst du Weideland, eine Art „Domäne Neu-Kladow“ (Grüße gehen nach Dahlem!). Da du aber stets vom Hochwasser der Havel überschwemmt wurdest, ließ dich der Eigentümer künstlich aufschütten. 1920 wurde sogar eine kleine Lindenallee angelegt… kennst du diese historische Luftaufnahme: 1928.tagesspiegel.de?

Aufgestückelt wie eine Marzipantorte solltest du vor 100 Jahren als Villen-Grundstücke verkauft werden. Doch 1924 grätschte die Stadt dazwischen, kaufte dich, entzog dich dem Immobilienmarkt und machte am 16. September 1933 für immer den Deckel drauf: „Naturschutzgebiet“. Also: Glückwunsch zum 90-Jährigen!

„169,9 Millionen Euro": Was steckt hinter dem Mega-Schulprojekt in der Wilhelmstadt?

