Am Berliner Ostbahnhof Fliegerbombe in Friedrichshain gefunden – Zugverkehr wird unterbrochen

Wegen einer 100 Kilogramm schweren Fliegerbombe, die bei Bauarbeiten in Friedrichshain entdeckt wurde, müssen zahlreiche Anwohnende am Donnerstag ihr Haus verlassen. Außerdem wird der Zugverkehr am Berliner Ostbahnhof, der in unmittelbarer Nähe des Fundorts liegt, für mehrere Stunden unterbrochen.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, wurde die Bombe am Dienstag auf der Baustelle an der Langen Straße, Ecke Andreasstraße entdeckt. Ab Donnerstagmorgen, 8 Uhr, soll ein Sperrkreis von 350 Metern um den Fundort eingerichtet werden, wie eine Sprecherin mitteilte.

Anwohnende und Gewerbetreibende werden das Gebiet dann verlassen müssen. In der Nähe des Fundortes der Bombe auf einer Baustelle an der Ecke Krautstraße befinden sich Wohnhäuser, eine Schule, eine Kita, die Bahnstrecke durch die Innenstadt und die große Holzmarktstraße.

Während der dann folgenden Entschärfung der Bombe wird es erhebliche Beeinträchtigungen im Berliner Zugverkehr geben. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte, werden zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz keine S-Bahnen fahren. Regionalzüge, ICEs und ICs werden umgeleitet.

Die Unterbrechung der Strecke dauert voraussichtlich von 11.00 bis 14.00 Uhr. Für die S-Bahn gibt es keinen Ersatzverkehr mit Bussen, die Fahrgäste sollen das Gebiet umfahren und können auf die Ringbahn, U-Bahnen oder Busse ausweichen.

Regionalzüge werden über Gesundbrunnen umgeleitet, viele Bahnhöfe in der Innenstadt werden nicht angefahren. Fahrgäste sollten sich im Internet informieren. Der Fernverkehr wird über den Hauptbahnhof umgeleitet.