An Ehrenmalen und am Brandenburger Tor Berliner Polizei sichert Gedenken ans Weltkriegsende mit Großaufgebot ab – Putin-Rocker treffen ein

Die Berliner Polizei ist auch am Dienstag mit einem Großaufgebot bei mehreren Veranstaltungen zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 78 Jahren dabei. Insgesamt sind laut Polizei in der Stadt mehr als ein Dutzend Veranstaltungen angemeldet.

Plötzliche Aufregung am sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten. Eine Abordnung der prorussischen Biker der „Nachtwölfe“ ist gegen 12.30 Uhr vor Ort eingetroffen und legt einen Kranz nieder. Die Männer kommen unter anderem aus Tschechien und werden mit verhaltenem Applaus von Umstehenden begrüßt.

Mitglieder der „Nachtwölfe“ legen einen Kranz nieder. © Tsp/Julius Geiler

Am sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten versammelt sich gegen 11.30 Uhr eine niedrige dreistellige Anzahl von Menschen. Viele von ihnen sind im Anzug und festlicher Kleidung gekommen – und mit dem Sankt-Georgs-Band. Sie tragen es als eine „Ehrenmedaille“, sagt einer von ihnen, zum „Siegestag“ Russlands. Weil das Tragen des Bandes für Diplomaten nicht verboten ist, lässt die Polizei sie gewähren.

Eva Ruppert trägt eine Kopfbedeckung mit rotem Stern, unter anderem Symbol der Roten Armee. Für sie repräsentiere diese die Befreiung vom Faschismus, sagt sie. © Tsp/Hanna Beisel

Fünf Botschafter aus ehemaligen sowjetischen Republiken wie Turkmenistan und Usbekistan schreiten zum Denkmal und richten ihre Kränze vor der Gedenkstätte.

Am Sowjetischen Ehrenmal im Tiergarten findet ein festliches Gedenken statt. © TSP/Hanna Beisel

Danach leert es sich am Ehrenmal in Tiergarten etwas. Zu sowjetischer Musik schwingt Alexander Milyutin von der russischen Botschaft eine rote Fahne. „Nicht die sowjetische Flagge“, wie er betont, sondern die des Regiments. Die Versammelten machen teils Selfies mit der Flagge.

Alexander Milyutin von der russischen Botschaft mit roter Fahne. © Tsp/Hanna Beisel

1300 Teilnehmer beim Gedenken am Brandenburger Tor erwartet

Der vom Brandenburger Tor gestartete Demozug „Aufzug zum Gedenken an die gefallenen sowjetischen Soldaten” erreicht gegen 12.30 Uhr in sehr langsamen Tempo das Sowjetische Ehrenmal in Tiergarten. In kleineren Gruppen werden die Teilnehmer der Demo anschließend durch eine Polizeikontrolle zum Denkmal gelassen. „Alles, was mit Russland zu tun hat, bleibt draußen”, sagt eine Beamtin. Dazu gehören Russland-Flaggen, sowjetische Flaggen, sowie das Sankt-Georgs-Band.

Eine Frau versucht mit einem Plakat hereinzukommen. Darauf abgebildet: Die Sowjet-Fahne, wie sie 1945 über dem Reichstag gehisst wurde. Dieses muss sie nun einrollen, sagt ein Polizist.

Teilnehmer eines „Gedenkmarsches“ in Tiergarten. © Tsp/Hanna Beisel

Der Aufzug hatte sich ab 11 Uhr auf dem Platz des 18. März vor dem Brandenburger Tor formiert. Die Veranstalter erwarten laut Polizei etwa 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Unterstützt wird die Berliner Polizei von einer Hundertschaft aus Schleswig-Holstein. Bereits im vergangenen Jahr fand ein solcher „Gedenkmarsch“ statt.

Am Brandenburger Tor sammeln sie seit 11 Uhr Teilnehmer eines „Gedenkmarsches“. © Tsp/Julius Geiler

Mitglieder der russisch-nationalistischen Rockergruppe „Nachtwölfe“ sollen auf dem Weg nach Berlin sein. Am Platz den 18. März wurden einige Vertreter gesichtet. Das Ehrenmal im Tiergarten dürfen sie nur in Kleingruppen besuchen. Die Gruppe gilt als Unterstützer des russischen Präsidenten Wladimir Putin, im benachbarten Brandenburg kam sie bereits an.

Polizei an der Straße des 17. Juni © Julius Geiler

Bei den Kundgebungen in der Hauptstadt bleibt das Zeigen von russischen Flaggen und Symbolen verboten. Das entschied das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) am Montag und bestätigte damit eine Regelung der Berliner Polizei.

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Weil die nächtliche Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde nach Moskauer Zeit auf den 9. Mai fiel, wird in Russland traditionell an diesem Tag der Tag des Sieges begangen.

Immer wieder Auseinandersetzungen am Treptower Ehrenmal

Am Ehrenmal in Treptow standen am Morgen etwa 15 Einsatzwagen der Polizei vor dem Eingang. Auf dem Gelände waren bereits deutlich mehr Besucher als am Vortag. Wie am Montag waren wieder die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BDA) – eine linke Vertretung von NS-Opfern – und das oppositionelle russische Bündnis Demokrati-JA vor Ort. Außerdem am Start ist die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) und die Gruppe „staatenlos“, die die Verschwörungstheorie des Großen Austauschs propagiert.

Egon Krenz war unter den Teilnehmern des Gedenkens im Ehrenmal im Treptower Park. © REUTERS/Fabrizio Bensch

Am Vormittag gab es auf den Treppen des Ehrenmals ein Handgemenge. Ein Mann wurde von etwa 15 Polizisten überwältigt, weil er sich weigerte, eine rote Fahne einzupacken. Er beharrte darauf, dass es sich um eine Ernst-Thälmann-Fahne handelt – und keine Sowjetfahne. Der Mann wurde unter großem Aufruhr abgeführt.

© REUTERS/Fabrizio Bensch

Das Kommunikationsteam der Polizei wies wiederholt Besucher darauf hin, dass das Tragen des Sankt-Georg-Bands – einem russischen Militärabzeichen – untersagt ist. Die Besucher leisten nur nach minutenlangen hitzigen Diskussionen Folge. Sobald die Beamten abzogen, hagelte es Beleidigungen in den Gesprächen zwischen den Besuchern.

© Malte Neumann

Von dem Verbot ausgenommen ist eine offizielle Delegation der russischen Botschaft, wie die Polizei bei Twitter mitteilt. Aus dieser Gruppe tragen demnach mehrere Personen in Treptow das Georgsband. Nachdem die Delegation das Gelände am Vormittag verlassen hat, gilt die Allgemeinverfügung jedoch wieder ausnahmslos, sagt Einsatzleiter Andreas Knüppel.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Ehrenmal in Treptow gesichtete russisch-nationalistische Rocker sind keine Nachtwölfe. Die fünf Männer lasen eine russische Zeitung vom 9. Mai 1945, als sie von der Polizei auf die Russland-Flaggen auf ihren Kutten angesprochen wurden. Sie überkleben sie mit Tape. Der Presse begegneten sie abweisend.

Am Fuß der Statue des Sowjetsoldaten stand eine schwarz gekleideter Mann mit einer großen DDR-Flagge in der Hand. Er gab an, mit dem Verband der Tradition der Nationalen Volksarmee und Grenztruppen der DDR den Tag des Sieges zu feiern. © Malte Neumann

Später kam die kleine Gruppe einem Verweis zuvor. Sie verließ das Gelände mit den Worten: „Wir sind hier fertig.“ Die Männer bezeichnen sich selbst als freie Biker.

© Malte Neumann

Das russische oppositionelle Bündnis Demokrati-JA, das am Ehrenmal in Treptow eine Ausstellung zu russischen Verbrechen ab dem Zweiten Weltkrieg zeigt, wurde für Ukraine-Flaggen angefeindet. Zwei Männer gingen auf die Organisatoren los, wurden aber von der Polizei aufgehalten und des Geländes verwiesen. Für den Nachmittag rechnet Konstantin – ein 25-jähriger Ordner des Bündnisses – mit mehr Auseinandersetzungen.

Drei Männer laufen mit der ukrainischen Flagge und der blau-weißen des Bündnisses Demokrati-JA über das Gelände des Ehrenmals in Treptow und singen lautstark die ukrainische Nationalhymne. Vereinzelt werden sie dafür angefeindet.

Drei Männer laufen mit einer Ukraineflagge über das Gelände. Es kommt zu bizarren Szenen. © Tsp/Malte Neumann

Es kommt zu bizarren Szenen am Denkmal des russischen Soldaten am Ehrenmal in Treptow. Die drei Männer mit ukrainischen Flaggen und eine 200 Menschen große Gruppe rufen sich gegenseitig „Nazis raus“ zu. Unter dem Applaus der Umstehenden werden die drei Männer von Polizisten in Zivil zurück zu ihrem Stand gebeten.

Im Nachhinein rechtfertigt das Trio die Aktion: Es gelte, den Faschismus zu bekämpfen – den Nationalsozialismus genauso wie Putins Regime. Der Ukraine-Krieg könne nur auf dem Schlachtfeld gewonnen werden. Ihre Aktion sehen sie nicht als Provokation, sagen aber lächelnd: „Wir haben es gemacht, weil wir es können.“

Der Einsatzleiter der Polizei am Ehrenmal in Treptow, Andreas Knüppel, schätzt die Lage am Vormittag wie folgt ein: „Es ist ruhiger als erwartet, der Andrang ist geringer als in den letzten Jahren. Wir setzen die Allgemeinverfügung des Verbots russischer Flaggen vor Ort mit Augenmaß durch und versuchen, die Menschen zunächst zum freiwilligen Abnehmen der Symbole zu bewegen.“ Bisher sei nur ein Platzverweis, dem eine Widerstandshandlung vorausgegangen sei, ausgesprochen worden. Am Mittag werden die Nachwölfe erwartet. (mit dpa)