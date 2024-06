„An erster Stelle steht die Liebe!“ Filmemacherin Hai Anh Trieu sucht am Wochenende in Berlin Heilung und Kokosreis

Die Liebe, die alle verbindet, das ist, was die Künstlerin, Filmemacherin und Autorin Hai Anh Trieu interessiert. „Jede Generation macht, was sie leisten kann. Die nächste Generation, der es besser geht, kann dann etwas anderes leisten“, sagt sie in einem Gespräch zum Filmfestival Max-Ophüls-Preis, zu dem sie mit ihrem Kurzfilm „I loved You first“ eingeladen war.

Selbst mit ihrem ersten Kind schwanger, entwickelte die Autodidaktin einen Film über die Traumata vietnamesischer Vertragsarbeiter, einer Suche nach verschwommenen Teilen der eigenen Biografie, die häufig von den Erzählungen anderer (und deren Auslassungen) geprägt sei.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Hai Anh Trieus Eltern flohen kurz nach der Wende von der Tschechoslowakei durch den Bayrischen Wald nach Deutschland. Anhs Mutter war schwanger mit ihr, was als Vertragsbruch galt und Abschiebung bedeutet hätte.

Mit der Vorbereitung auf den Film und der baldigen Ankunft der „Dritten Generation“ wurde erstmals ein sehr offenes Gespräch zwischen Hai Anh Trieu und ihrer Mutter möglich, das ihr Verhältnis nachhaltig veränderte.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Das Sprechen über Traumata bei unterschiedlichen Erfahrungshorizonten ist eine Voraussetzung für Heilung, die für Hai Anh Trieu so wichtig ist – und Thema der Veranstaltungsreihe „On(going) Trauma“, bei der sie als Co-Kuratorin und Moderatorin mitwirkt. ipa

1 Das „On(going) Trauma“ heilen

In Pham Minh Ducs Kunstprojekt „A bucket full of stories“ steht jedes Blumenbouquet eine persönliche Geschichte. © Pham Minh Duc

Der Austausch in Verbundenheit und Solidarität liegt mir in meiner Praxis besonders am Herzen, vor allem in Zeiten erhöhter rechter (Alltags)-Präsenz. Zusammen mit meiner Kollegin Elisa Müller laden wir unter dem Motto zu einem offenen Diskursraum in der Vierten Welt ein, um uns über künstlerische Strategien als widerständige Praxis auszutauschen.

Die Reihe „On(going) Trauma“ bringt in sechs Ausgaben bis Dezember einmal monatlich Künstler*innen in einem Dialog zusammen. Zu Gast in der Folge „Backlashes: erhöhte, rechte Alltagspräsenz“ ist dieses Mal auch Pham Minh Duc mit seiner Arbeit „A Bouquet of Stories“.

Jedes Arrangement seines Kunstprojekts erzählt eine andere Geschichte: von familiären Beziehungen, von der ersten Erinnerung an eine Blume, des Abschieds von geliebten Menschen, eine zufällige Begegnung auf der Straße, aber immer von Blumen als ein Zeichen für gegenseitiger Fürsorge, für persönliche und kollektive Freude sowie für Wertschätzung.

Vierte Welt Adalbertstr. 96/ Galerie 1. OG, Kreuzberg Sa 22.6., 15-19:30 Uhr Infos und weitere Termine: viertewelt.de

2 Love Deluxe

Im Restaurant Love Deluxe sind Hai Anh Trieu und ihr Mann Stammgäste. © Promo

Seit der Geburt meines ersten Kindes steht bei mir alles unter dem Stern der Heilung und des Genusses, vor allem als rassifizierter Körper. Nach einer turbulenten Woche zwischen Kind und Arbeit brauche ich unbedingt gutes Essen, um mich zu belohnen.

Wir beginnen mit einem ausgedehnten Lunch im Love Deluxe in Neukölln. Das von BIPoC geführte Lokal serviert wholesome Soul Food und ist wegen seines tiefgründigen Geschmacks und den herzlichen Hosts zu meinem kulinarischen Go-To-Ort in Berlin geworden.

Lecker: Kokosnuss-Reis mit Spiegeleiern. © promo

Pannierstr. 32, Kreuzberg Mo, Do, Fr 10-15 Uhr, Sa/So 10-16 Uhr, lovedeluxeberlin.com

3 Barack Obamas Buch-Highlight

„Tränen im Asia-Markt“ von Michelle Zauner heißt im Original „Crying at the H Mart“. © Ullstein-Verlag

Meine Spielplatzlektüre: Die Angst, durch den Tod ihrer Mutter den Bezug zu ihrer koreanischen Kultur zu verlieren, brachte Michelle Zauner dazu, sich intensiv mit der koreanischen Küche zu beschäftigen. Jedes neu erlernte Gericht brachte die Sängerin des Musikprojekts Japanese Breakfast nicht nur ihrer verstorbenen Mutter näher, sondern lehrte sie auch etwas über sich selbst.

Mit „Crying in H Mart“ (so der Originaltitel) hat sie ein Loblied auf die Care-Arbeit geschrieben und erzählt, was es heißt, zwischen zwei Ländern und Kulturen Trauerarbeit zu leisten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ullstein Verlag, 320 S., Paperback 18 Euro, Taschenbuch und E-Book 13,99 Euro.

4 Sound Bath im Open Studios

Thain schlägt den Gong beim Sound Bath in den Open Studios. © Dominique Borm/Dennis Obanla

Sobald ich mich im Open Studios für das Sound Bath auf die Matte lege, tritt bei mir die totale Entspannung ein. Anders als bei einer Meditation muss ich nicht selbst dafür sorgen, dass meine Gedanken nicht Achterbahn fahren, sondern das angenehme Vibrieren und Summen der Klangschalen übernimmt die Arbeit.

Wenn meine Freundin Thain den ganzen Raum auf eine Klangreise mitnimmt, haben mich diese Klänge so tief berührt, dass mir schon das ein oder andere Mal eine Träne der Erleichterung über die Wangen gekullert ist.

Open Studios Berlin Reichenberger Str. 125, Kreuzberg Sound Bath jeden Freitag 20:15-21:30 Uhr, 20 Euro

5 Kurzfilmabend im Sinema Transtopia

Das Sinema Transtopia im Wedding. © Marvin Girbig

Jedes Mal, wenn ich das Sinema Transtopia verlasse, gehe ich mit einem Gefühl von Solidarität und Gemeinschaft nach Hause. In diesem Kino wird Film als kulturelle Praxis und Kino als Raum für sozialen Diskurs zelebriert.

Das Rawy Films Kollektiv zeigt hier eine Filmreihe unter dem Titel „Nowhere to run“. Gezeigt werden Filme aus Südwestasien und Nordafrika, die die erschreckende Realität von Menschen thematisieren, die in ausweglosen Situationen gefangen sind.