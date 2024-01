Anti-Poller-Urteil Gericht stoppt Verkehrsberuhigung in Berlin-Pankow

Straßensperrungen zur Reduzierung des motorisierten Kraftfahrzeugverkehrs auf Durchgangsstraßen dürfen nur bei besonderen Gefahren für die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs angeordnet werden. Mit dieser Begründung hat das Verwaltungsgericht Berlin einem Eilantrag stattgegeben, der sich gegen die Sperrung des Pankower Nesselwegs durch Poller richtete.

Der Bezirk Pankow hatte dort im vergangenen Jahr eine kleine Wohnstraße mit Pollern und Schildern für den Durchgangsverkehr gesperrt. Im Juni 2021 hatte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) des Bezirks das Bezirksamt aufgefordert, Maßnahmen zur Reduzierung des Durchgangsverkehrs im Nesselweg zu treffen. Dort hatten Anwohner sich beschwert über den zunehmenden Durchgangsverkehr.

Der kleine Nesselweg zweigt von der Friedrich-Engels-Straße ab. © imago/Jürgen Ritter

Der schmale Nesselweg im Ortsteil Rosenthal wird als Schleichweg benutzt zwischen der Friedrich-Engels-Straße und der Schönhauser Straße. Die Höchstgeschwindigkeit werde aus Sicht der Anwohner regelmäßig deutlich überschritten und die schmalen Gehwege von Kfz befahren. Dadurch komme es häufig zu gefährlichen Situationen für Kinder auf dem Weg zur Kindertagesstätte oder zur Schule, hatte Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU) den Pollerbau begründet. Die CDU im Bezirk hatte die Anwohner unterstützt.

Richter äußern „ernstliche Zweifel“

Das Bezirksamt erließ deshalb im Februar 2023 eine verkehrsrechtliche Anordnung, mit der unter anderem mittels Sperrpfosten die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge unterbunden wurde. Zur Begründung verwies das Bezirksamt auf den Beschluss der BVV. Die Poller wurden dann im August in Höhe der Straße „An der Priesterkoppel“ gesetzt. Für Rettungs- und Entsorgungsfahrzeuge seien die Poller „bei Bedarf“ herausnehmbar, hatte der Bezirk im August mitgeteilt. Laut Stadträtin Anders-Granitzki sollte durch die Sperre „der Schutz der Bewohner vor Abgas- und Lärmbelastungen sowie die Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs“ erhöht werden. Gegen diese Anordnung hatte der Antragsteller ebenfalls Widerspruch eingelegt, über den ist noch nicht entschieden.

Schneller war die Justiz. Und für das Verwaltungsgericht zählen die Interessen der Anwohner nicht, der Eilantrag hatte Erfolg. Nach Auffassung der Richter bestehen „ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Aufstellung der Sperrpfosten und sonstiger Verkehrsschilder“. Die nach der Straßenverkehrsordnung einzuhaltenden Vorgaben seien nicht erfüllt.

Zwar könnten spezielle Verkehrsregelungen zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der Straße getroffen werden; hier sei aber nicht ersichtlich, dass im Nesselweg Schäden bestünden, die über gewöhnliche Verschleißerscheinungen hinausgingen. Ein erhöhtes Risiko der Beeinträchtigung der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen sei ebenso wenig ersichtlich. Im Nesselweg gelte eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, die – bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 22 km/h – weitgehend eingehalten werde.

Fehlende Messungen zu Lärm- und Abgasbelastung

Messungen zur Lärm- und Abgasbelastung habe das Bezirksamt nicht durchgeführt. Schließlich habe der Bezirk „eine erhöhte Gefahrenlage nicht dargelegt“, so das Gericht in einer Mitteilung. Wenn man sich auf Gefahren wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens oder des Verhaltens der Autofahrer berufe, hätte das Bezirksamt zumindest Angaben über aktuelle Verkehrs- und/oder Unfallzahlen sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren machen müssen. Daran fehle es hier, so das Gericht.

Das Verwaltungsgericht verwies darauf, dass auch die Berliner Polizei erhebliche Bedenken gegen die Anordnung der Sperren hatte. Selbst ein Mitarbeiter des Bezirksamtes habe bei einer Ortsbegehung im Januar 2022 keine Verkehrsgefährdungen festgestellt.

Fazit: „Das Bezirksamt muss die Sperrung aufheben und die zu ihrer Umsetzung getroffenen Verkehrszeichen und -einrichtungen vorerst entfernen.“ Gegen diesen Beschluss kann der Bezirk beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg Beschwerde einlegen.