Ärger um Berliner Neubaugebiete Kein BVG-Anschluss – kein Wohnungsbau?

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen mehr als 280.000 Mal abonniert. Am Donnerstag senden wir aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke. In diesem Text finden Sie die Vorschau auf die ersten Themen, die Sie in den Newslettern für Ihren Bezirk lesen können.

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg etc.) schreibt Christian Hönicke unter anderem über:

Vorläufiges Aus für Elisabeth-Aue und Alte Schäferei? Senat plant offenbar keine Tram-Anbindung für die Neubauquartiere – laut der Pankower CDU kann vorher nicht gebaut werden

Statik-Probleme im Amtshaus Buchholz: Sanierung des Nachbarschaftszentrums dauert deutlich als geplant

Drei Lkw in die Ukraine: Pankow schickt Hilfsgüter nach Riwne – bald sollen weitere folgen

Poller sollen Autos stoppen: Rosenthaler Nesselweg wird umgebaut

„Hohe Verkehrs- und Lärmbelästigung“: Bezirk will weiteren Kiez in Weißensee beruhigen

Auf den Spuren des alten Pankow: Neuer Kalender zeigt historische Sehenswürdigkeiten

Festlich in den Spätsommer: Weißenseer Kulturtage kündigen sich an

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch unter anderem über Folgendes:

Kreuzberger Antifaschistin: Wie Anni Wendel gegen die Nazis kämpfte

#DontLitterWhatYouLove: Bezirk und BSR starten Anti-Müll-Kampagne

Hundeauslaufgebiet im Wrienzener Park verwildert

„Before Midnight“: Tresor-Gründer legt in der taz-Kantine auf

Power-Pop im Badehaus: Tickets für The Prize zu gewinnen

Kiezkamera: Kreuzberger Kätzchen sucht neues Zuhause

Tipp: Kostenlose Fahrradrouten machen Berlins Industriekultur er-fahrbar

Hat jetzt jeder Haushalt in Berlin: Gelbe Tonne. © imago/Frank Sorge/IMAGO/Foto: Frank Sorge

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF meldet sich Karin Rieppel mit diesen Themen:

Ärger ohne Ende um die neuen Gelben Tonnen in Zehlendorf

Ein Engel hat Geburtstag: Die Kinderhilfsorganisation SchutzengelWerk feiert in Steglitz ihr zehnjähriges Bestehen

Der Streit um den Neubau einer Villa am Wannseeufer geht in die nächste Runde

Die Domäne Dahlem feiert an diesem Wochenende ihr beliebtes alljährliches Sommerfest

Was hilft gegen die Verwahrlosung rund um den U-Bahnhof Schlossstraße in Steglitz

Wir sind unabhängig und nicht das B-Team der Männer: Sechs Managerinnen sorgen für frischen Wind beim Frauenfußball Team des FC Viktoria

Eine Fahrradtour durch Zehlendorf zu den Erinnerungsorten des christlich motivierten Widerstands gegen das NS-Regime

Ein Einbrecher, der angeblich nur eine Toilette suchte

Circle of Live - eine mehrstündige Electronic Live Performance im Botanischen Garten

Der FV Wannsee sucht noch Kurzentschlossene für ein Freiwilliges Soziales Jahr im Sport

Zum letzten Mal in diesem Sommer: das Open Air Sommer Kino in Lankwitz

Das Revival der Trimm-dich-Pfade als Fitness-Parcours: der „Fit im Forst“ Gesundheitspfad im Grunewald

Wenn Sie Anregungen, Kritik oder gern auch Lob zu unserer Bezirksberichterstattung loswerden wollen, schreiben Sie unseren Autor:innen, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.