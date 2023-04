Auch das Auswärtige Amt half bei der Suche Berliner Polizei bringt vermisste Diplomatentochter aus Kreuzberg zu ihren Eltern zurück

Zwei Tage nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf hat die Berliner Polizei ein 15-jähriges Mädchen aus Kreuzberg wiedergefunden. Das teilte ihr Vater, der Diplomat Andreas von Brandt, am Freitagnachmittag bei Twitter mit.

Eine Polizeisprecherin bestätigte die Meldung. Demnach habe eine Passantin gegen 14.45 Uhr auf das Mädchen und ihren 28-jährigen Begleiter aufmerksam gemacht. Eine Funkwagenbesatzung habe die beiden angetroffen und das Mädchen wieder seinen Eltern übergeben.

Nähere Angaben, nicht zuletzt auch zum Verbleib des 28-Jährigen, konnte sie zunächst nicht machen.

Das Mädchen hatte am späten Sonntagnachmittag ihre Wohnanschrift in Kreuzberg verlassen. Die Polizei ging in ihrem Fahndungsaufruf bereits davon aus, dass sie in Begleitung des Mannes war. Beide seien zuletzt am späten Montagabend in Reinickendorf gesehen worden.

Der Vater des Mädchens hatte selbst über die sozialen Medien Suchaufrufe verbreitet und Flyer-Verteilungen organisiert. Er verbreitete auch den Namen und ein Bild des Verdächtigen, der seinen Angaben zufolge mehrfach vorbestraft ist. Seine Tochter sei „durch Lügen und falsche Versprechungen in diese Lage gebracht“ worden.

Auch das Auswärtige Amt hatte den Fahndungsaufruf der Polizei am Donnerstag über seinen Twitter-Kanal geteilt. „Ausnahmsweise #InEigenerSache“, schrieb das Amt dazu: „Die Tochter eines Kollegen wird noch immer in Berlin vermisst.“