Auto schiebt Demonstranten vor sich her Polizei beendet Blockadeaktionen der „Letzten Generation“ in Berlin

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ haben in Berlin auch am Donnerstagmorgen wieder gegen die Klimapolitik der Bundesregierung protestiert. Neun Personen blockierten ab etwa 8 Uhr den Messedamm Richtung Siemensstadt in Höhe Neue Kantstraße, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage erklärte. Fünf Personen hätten sich an der Fahrbahn festgeklebt. Gegen 9 Uhr sei die Aktion durch die Polizei beendet worden.

Auch auf der A103 begann gegen 8 Uhr eine Protestaktion der Klimaaktivisten. Im Bereich der Auffahrt Grazer Damm in Richtung Tempelhof/Neukölln befanden sich ebenfalls mehrere Personen auf der Fahrbahn, sagte der Polizeisprecher. Auch diese Aktion konnten seinen Angaben nach gegen 9 Uhr durch die Polizei beendet werden.

Die Protestgruppe „Letzte Generation“ veröffentlichte im Internet ein Video von der Aktion, das zeigt, wie ein Demonstrant sich vor ein noch fahrendes Auto stellte. Der langsam fahrende Wagen blieb nicht stehen, sondern schob den Demonstranten vor sich her, bis der zur Seite sprang. Eigentlich setzen sich die Blockierer meist auf Kreuzungen, wenn die Autos bereits an roten Ampeln stehen, und springen nicht in den laufenden Verkehr hinein.

Vor fast genau einem Jahr hatte die Gruppe Letzte Generation mit ihren Blockaden in Berlin begonnen. Bis jetzt wurden 2700 Strafanzeigen gestellt und 756 mutmaßliche Blockierer ermittelt. (Tsp, dpa)

