Bauarbeiten in den Herbstferien Berliner Stadtbahn wird ab Donnerstag gesperrt

Berlinerinnen und Berliner müssen sich in den Herbstferien auf mehrere S-Bahn-Sperrungen einstellen. Vom 26. Oktober bis 6. November laufen zwischen den Haltestellen Friedrichstraße und Hackescher Markt Bauarbeiten. Die Deutsche Bahn will dort auf der Stadtbahn-Trasse vier Weichen und rund 100 Meter Gleis erneuern. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Zudem werden zwischen Ostbahnhof und Friedrichstraße beide Gleise der S-Bahn gesperrt. Grund dafür seien kleinere Wartungsarbeiten, hieß es. Als Ersatz für die S-Bahn-Linien fahren Busse. Alternativ können Fahrgäste auch den Regionalverkehr nutzen, also die Linien RE1, RE2, RE7, RE8 und RB23. Dabei rät die Deutsche Bahn, vor der Fahrt einmal in den Fahrplan zu schauen.

Was Fahrgäste während der Bauzeit noch wissen müssen

Wegen gleichzeitiger Bauarbeiten an der Station Gehrenseestraße fahren die S-Bahnen zwischen Wartenberg und Springpfuhl alle 20 Minuten. Zwischen den Haltestellen Friedrichstraße und Zoologischer Garten fahren alle zehn Minuten nur die Linien S3 und S9.

Die Züge der Linie S3 zwischen Karlshorst und Ostbahnhof sowie der Linie S5 zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof, die wochentags nur während der Hauptverkehrszeiten verkehren, fahren während der Bauzeit nicht. Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, stattdessen die Ringbahn zu nehmen, also die Linie S41 beziehungsweise S42 zu nutzen.

Am kommenden Wochenende ist nach DB-Angaben allerdings auch dieser S-Bahnverkehr unterbrochen, nämlich von Freitag, 27. Oktober, um 22 Uhr bis Montag, 30. Oktober, um 1.30 Uhr zwischen den Haltestellen Halensee und Gesundbrunnen. Dafür gibt es Ersatzverkehr mit Bussen, wie es hieß. Diese werden dann in Charlottenburg statt in Westkreuz halten.