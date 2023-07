Bauarbeiten während der Sommerferien Berliner S-Bahn wird am Stadtrand und auf dem Ring unterbrochen

Das Netz der Berliner S-Bahn muss wegen Bauabrbeiten während der Ferienzeit an zahlreichen Stellen unterbrochen werden. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Betroffen davon sind insbesondere Streckenabschnitte am Stadtrand sowie auf dem Ring.

S8: Pankow – Birkenwerder/Karow

Los geht es bereits am Mittwochabend, 12. Juli. Ab 22 Uhr wird die Strecke zwischen Blankenburg und Birkenwerder für den Bau eines elektronischen Stellwerks bis einschließlich Sonntag, 13. August gesperrt. Anschließend besteht die Unterbrechung weiter im Abschnitt Blankenburg bis Schönfließ bis zum 18. September.

Die S8 fährt in dieser Zeit nur zwischen Grünau und Blankenburg, im Wochenendnachtverkehr nur zwischen Grünau und Pankow. In den anderen Abschnitten besteht ein Ersatzverkehr mit Bussen.

Der Abschnitt zwischen Pankow und Karow beziehungsweise Mönchmühle wird zudem am Wochenende von Freitag, 15. September bis Betriebsschluss am Sonntag, 18. September gesperrt. Später fahren auch im Zeitraum vom 20. Oktober bis 3. November keine Züge auf dem Stück.

S1: Frohnau – Oranienburg

Ab Freitag, 14. Juli um 22 Uhr wird die Strecke der S1 im Norden zwischen Frohnau und Oranienburg bis einschließlich Sonntag, 13. August, unterbrochen. Zwar gibt es auf dem Abschnitt einen Ersatzverkehr. Die Expressbusse der Linie S1X halten allerdings nicht an den Bahnhöfen Hohen Neuendorf, Birkenwerder und Borgsdorf. Wer dort ein- oder aussteigen will, muss den Bus S1A nutzen.

S5: Strausberg – Strausberg Nord

Unterbrochen werden muss ab kommender Woche auch die S5. Wegen Bahnsteigerneuerungen in Hegermühle fährt die Linie nicht im Abschnitt Strausberg bis Strausberg-Nord. Die Sperrung gilt vom 17. Juli bis zum Betriebsende am Sonntag 6. August. Auch anschließend halten die Züge bis 14. August nicht am Bahnhof Hegermühle. Auch hier gibt es einen Ersatzverkehr.

S75: Kein Halt am S-Bahnhof Gehrenseestraße

Wegen der Erneuerung des S-Bahnhofs halten die Züge auch in der Gehrenseestraße nicht bis zum 8. Dezember.

Ring: Hermannstraße – Halensee

Auch auf dem Ring kommt es zu mehreren Unterbrechungen. Der Abschnitt zwischen Hermannstraße und Halensee wird von diesem Freitag, 14. Juli an ab 22 Uhr bis Betriebsschluss am Sonntagabend, 17. Juli gesperrt. Grund sind Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik. Ein Bus-Ersatzverkehr besteht von Hermannstraße via Südkreuz, Bundesplatz bis Halensee und zurück.

Ring: Baumschulenweg/Treptower Park – Tempelhof

Zwischen Freitagabend, 21. Juli um 21:45 Uhr und Betriebsschluss am Sonntag, 24. Juli ist die Ringstrecke zwischen Treptower Park sowie Baumschulenweg und Tempelhof gesperrt. Unter anderem muss ein Brückenbalken auf der Spreebrücke gewechselt werden.

Ring: Baumschulenweg/Neukölln – Treptower Park – Warschauer Straße

Die Kurve zwischen dem Treptower Park und der Warschauer Straße ist ab Freitag, 28. Juli abends bis Betriebsschluss am Sonntag, 6. August gesperrt. Vom Abend des 4. August an gilt diese Sperrung auch bis zum S-Bahnhof Neukölln. Abgesehen von diesem Wochenende besteht in der gesamten Zeit zwischen Treptower Park und Neukölln sowie Baumschulenweg ein Pendelverkehr im 20- und 15-Minuten-Takt.

Ring: Beusselstraße – Gesundbrunnen:

Auch auf dem nördlichen Ring muss die Strecke unterbrochen werden im Sommer. Der Abschnitt zwischen Beusselstraße und Gesundbrunnen wird ab Freitagabend, 11. August bis Betriebsschluss am Sonntag, 14. August gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird bereitgestellt.