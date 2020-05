Seit Mitte März hat Corona auch Berlin erfasst, mit einem Lockdown, der nun vorsichtig zurückgenommen wird. Doch das Virus wird die Stadt weiterhin beschäftigen, um eine neue Normalität wird politisch und gesellschaftlich gerungen.

Zeit für eine erste Bilanz: Was wäre ohne Corona nicht möglich, nicht denkbar gewesen? Was hat Berlin, was haben die Berliner aus der Krise gelernt? Wir haben uns Gedanken gemacht - und auch Sie gefragt, im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint und unter dem Hashtag #100dinge auf Twitter, wo wir weitere Vorschläge sammeln. Hier eine Auswahl von 100 Neuerungen, Beobachtungen und Erkenntnissen.

1. Mit Herz und Maske

Berlin ist voller liebenswürdiger Rüpel. Sie meinen’s doch nicht so. Und zeigen sich gerade in der Krise mitfühlend.

Berlin kann auch zart. Das wegen der Corona-Maßnahmen fast leere Park Inn am Alexanderplatz schaltete seine Lichter in Herzform... Foto: Christophe Gateau/dpa

2. Immer schick

Jogginghosen passen zu (fast) allen Anlässen.

3. Mit Etikette

Einfach aneinander vorbeilaufen? Auf dem Bürgersteig geht es jetzt vor - zurück - zurück - lächeln - vor - vorbei.

4. Wirklich wahr

Gesundheit ist das Wichtigste, das hat man spätestens jetzt verstanden.

5. Mit Fahne ins Büro

Homeoffice heißt: Knoblauch, so oft und so viel man will. Und während der Arbeitszeit die Wäsche aufhängen. Aber auch das Gefühl: Der Arbeitstag nimmt kein Ende.

Wenn das Wohnzimmer zum Büro wird: Homeoffice ist für viele Berliner Realität geworden, mit allen Vor - und Nachteilen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

6. Es rutscht wieder

Leere Spielplätze sind toter als jeder Friedhof. Hoffentlich können sie geöffnet bleiben.

7. Handzahm

Desinfektionsmittel verwandelt manche Samtpfoten in eine fies juckende Kralle. Die Antwort: Lieber öfter die Hände mit Olivenkernseife waschen.

[Behalten Sie den Überblick: Jeden Morgen ab 6 Uhr berichten Chefredakteur Lorenz Maroldt und sein Team im Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint über die aktuellsten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Jetzt kostenlos anmelden: checkpoint.tagesspiegel.de]

8. Hallo, Teilnehmer

Wenn man jetzt Freunde oder Kinder anruft, gehen die auch meistens gleich ans Telefon.

9. Nicht selbstverständlich

Man lernt den Wert guter Arbeit zu schätzen – für einen Cappuccino, einen sortierten Supermarkt, einen Arztbesuch.

Ohne sie geht es nicht: Die Mitarbeiter der Supermärkte sind im Dauereinsatz - und im Dauerkontakt mit den Kunden. Foto: Rolf Vennernbernd/dpa

10. Die Natur macht ihr Ding

Den Frühling nimmt man anders wahr, genauer, fast wie in Zeitlupe.

11. Ordnung muss rein

Wer jetzt mehr aufräumt, stellt fest, wie gut das dem Wohlbefinden tut.

12. Demokratie-Lektion

Das ganze Land, Politik und Wissenschaft, lernen in einem Crash-Kurs, wie viele (unterschiedliche) Ansprüche und Anliegen wir alle an den Staat haben.

13. Geflügeltes Wort

„Bleib gesund“ ist das neue Tschüssikowski, Bye, Ciao und Adé.

Diese Worte wurden nie öfter gesagt als jetzt. Foto: Hendrik Schmidt

14. Spaßbremse

Wenn das Kleinkind strahlend auf andere Kinder zuläuft und man es zurückhalten muss – das tut weh.

15. Einsatz in vier Wänden

Die Baumärkte waren immer geöffnet. Nun hat halb Berlin neue Tapeten und botanische Gärten auf dem Balkon.

16. Die sehr kleine Kneipe

Zu Hause Bier trinken ist einfach nicht das Gleiche. Dafür stinken am nächsten Morgen nicht die Klamotten.

17. Fahrradweg? Geht doch!

Bezirksämter können auch schnell arbeiten, wenn sie nur wollen. Bestes Beispiel: Die neuen Pop-up-Radspuren.

18. Entdeckung im Kiez

Endlich kann man sich Kaffee und Kuchen in dem Café abholen, in dem man auch sonst nie einen Platz bekam.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

19. Mehr als genug Abstand

Rund ums Brandenburger Tor und die Friedrichstraße ist Berlin ohne Touristen richtig leer.

20. Ohrenschmaus

Weniger Verkehrslärm am Himmel und auf den Straßen im Kiez – daran könnte man sich gewöhnen.

21. Stadt im Zwang

Ohne die Freiheit ist Berlin auch nur eine Hauptstadt.

22 Ausgefranst

Für manche sind Friseurbesuche sehr wohl systemrelevant. Und man sieht: Nicht jeder hat Talent zum Selberschneiden.

23 Maskenball

Vermummung ist jetzt nicht nur in der Rigaer Straße angesagt, sondern auch in Bussen und Bahnen, in Geschäften und öffentlichen Gebäuden.

24 Hertha macht weiter

Bälle rollen nicht, Köpfe schon. Auch ohne Spiele feuert der Verein Trainer.

25 Solidarität macht schön

Wenn bald wieder alle frei sein sollen, muss Berlin zusammenhalten.

26 Bei der Stange bleiben

Spargel – offenbar auch ein systemrelevantes Thema. Aber was ist mit den Saisonarbeitern aus dem Ausland?

27 Frisch im Rennen

Joggen in Straßenschuhen und abgeschnittenen Jeans, nach fünf Minuten schon aus der Puste: Die Seit-Corona-Läufer sind leicht erkennbar.

28 Kinder, Kinder

Die Krise trifft die Kleinen und ihre Eltern besonders schwer. Kinderlose sehen das Chaos und verschieben die Familienplanung auf unbestimmte Zeit.

29 Ein Herz für nebenan

Die Anonymität der Großstadt weicht Interesse und Sorge füreinander. Nachbarn helfen sich – und grüßen sogar.

30 Pakt mit dem Putzteufel

Wenn man ständig zu Hause ist, erhöht sich die wöchentlich erforderliche Wohnungsputzquote etwa um den Faktor 2,5.

31 Lass mal was springen

Ob Spenden oder Gutscheine: Wenn Berlins Läden, Restaurants und Clubs um Unterstützung bitten, zeigen sich viele hilfsbereit – in der Hoffnung, dass es wirkt.

32 Sag mal, Oma ...

Wir reden wieder mehr über die Älteren und werden uns bewusst: Sie sind ein Teil der Gesellschaft. Und manche von ihnen haben schon Schlimmeres erlebt.

33 Abgeflogen

Dass der Flughafen Tegel schließen könnte, bevor der BER eröffnet, war bis vor Kurzem noch unwahrscheinlicher als eine Eröffnung in Schönefeld im Herbst.

34 Tapfere Schneiderlein

Nicht nur kleine Modelabels – ganz Berlin kann plötzlich mit der Nähmaschine umgehen und produziert Masken.

35 Hauptsache anstehen

Nix los vorm Berghain, dafür wartet man jetzt vor manchem Supermarkt.

36 Freie Bahn

In der Regionalbahn RB10 gab es plötzlich die große Sitzplatzauswahl zwischen Spandau und Berliner Zentrum.

37 Auswärts essen

Das Picknick ist zurück! Trotzdem ist die Vorfreude groß, bald wieder in Restaurants und Cafés zu speisen.

38 Schöne neue Welt

Corona treibt die Digitalisierung voran, wie es keine Industrie 4.0 und kein Chief Digital Officer je vermocht haben.

39 Was Wirtschaft schafft

Die Freude darüber, dass Politik Betrieben in Not schnell und unbürokratisch helfen kann. Und dann die Enttäuschung, dass der Mittelstand erst betteln musste.

40 Neue Fähigkeiten

30 Sekunden, auch zwischen den Fingern – und Daumen nicht vergessen: Unsere Hände waschen wir jetzt wie Chirurgen.

41 Nicht nur klatschen

Ohne die Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten, geht gar nichts. Ob sie irgendwann nicht nur Applaus, sondern auch mehr Geld bekommen?

42 Kulturkrampf

Theater, Konzerte, Lesungen per Stream, digitale Ausstellungen – gut, dass es das gibt. Umso schöner, wenn man das wieder live mit anderen gemeinsam genießen darf.

43 Worauf es ankommt

Der Wert der Familie ist gestiegen. Nie wieder stöhnen über Papas Marotten.

44 Mahlzeit

Jeder, wirklich jeder, kann ein bisschen kochen lernen. Dennoch: Ein Hoch auf die Betriebskantine!

45 Nichts verpasst

Kaum noch Termine, keine Geburtstagspartys: Klar kann das langweilig sein, aber es nimmt auch so viel Druck aus dem Kalender.

46 Gutes tun

Andere in der Krise überraschen, das geht auch kontaktlos: Via Lieferdienst zum Essen einladen, Blumen oder Bücher schicken. Sich freuen hilft allen.

47 Schule des Lebens

Wer den Nachwuchs jetzt selbst unterrichtet hat, sieht den Lehrerjob mit ganz anderen Augen. Aber wer hätte gedacht, dass manche Lehrer nicht mal dienstliche Mailadressen haben?

48 Vielerlei Maß

Social Distancing ist nicht für alle gleich: Heimbewohner, Kinder, Singles, Kranke, Opfer häuslicher Gewalt und Obdachlose wissen, was das heißt.

49 Die hohe Flanierkunst

Spazieren ist spätestens seit Corona eine ernstzunehmende Freizeitbeschäftigung. Was man alles entdeckt, auch im eigenen Kiez, wenn man nur genau hinsieht!

50 Spieltrieb

Netflix und Konsorten werden schnell öde. Das ist die Stunde der Gesellschaftsspiele, die Rückkehr von Schach und Puzzles (die kann man auch allein angehen).

51 Alles geht, nichts muss

Eine neue Sprache lernen, die Steuererklärung erledigen, jeden Tag Yoga machen, ein Buch schreiben – toll! Man kann aber auch akzeptieren, dass eine Pandemie kein Produktivitätswettstreit ist.

52 Auf Sendung

Die Videokonferenz ist ein neuer sozialer Raum mit eigenen Regeln. Wer redet wie viel? Muss man eine Hose tragen? Da wackelt schon wieder die Verbindung ...

53 Maximale Vorfreude

Endlich wieder die Enkelin in den Arm nehmen, mit den Freunden ins Stadion gehen, mit den Kollegen ein Feierabendbierchen trinken. Der Zeitpunkt wird kommen.

54 Can’t touch this

Umarmungen fehlen. Sehr.

55 Seelenstreichler

Sich etwas gönnen, wenn alles gerade schwer erscheint: Ein großes Eis zum Beispiel. Haben wir uns verdient.

56 Rhythmusgefühl

Viele schlafen jetzt mehr – und können ihren Tag selbst einteilen. Es ist tatsächlich so erholsam, wie es klingt.

57 Kleine Verkehrswende

Die Blechlawinen auf Berlins Straßen sind fast verschwunden. Dafür gibt’s jetzt manchmal Stau auf Fahrradwegen.

58 Stubenhocker-Saison

Die Sonne lacht, da müsste man doch ... Nee, muss man gar nicht. Mit gutem Gewissen drin bleiben und auf dem Sofa faulenzen, das geht jetzt gut.

59 Wandertag

Wenn das Reisefieber allzu groß wird, finden sich auch die lässigsten Innenstadtbewohner auf einer Entdeckungstour in Spandau oder in der Malchower Aue wieder.

60 Heute leider nicht

Ohne Clubs und Bars, die nie schließen, ist Berlin nur ein spießiges Dorf.

61 Luftnummer

Übrigens: Man atmet auch durch die Nase. Eine Maske, die nur über dem Mund oder sogar unterm Kinn getragen wird, ist ein tragikomischer Anblick.

62 In Watte gepackt

Während in Politik und Medien die Lockerung das Thema der Stunde sind, bleiben noch immer viele Büros, Bahnhöfe und Kaufhäuser leer.

63 Immer mit der Ruhe

Hygieneregeln führen auch zu mehr Höflichkeit. Endlich kein Gedrängel mehr an der Supermarktkasse!

64 Auf Vorrat

Hamsterkäufe – ein faszinierendes Phänomen. Was die Leute so kaufen!

65 Beobachtungsposten

Der Nachbar gegenüber raucht eindeutig zu viel.

66 Sparsam sparen

Wie leicht es ist, gerade weniger Geld auszugeben. Was man dabei leicht vergisst: Dieses Geld fehlt wiederum anderen, bei denen es nicht mehr ankommt. Also darf auch mal konsumiert werden, gern regional.

67 Dankbar durch die Krise

Wie schön es ist, eine eigene Wohnung zu haben, in der man es sich gemütlich machen kann, die einem Schutz bietet!

68 Allgegenwärtig

Wenn die Straßen leer sind, schaut man öfter nach oben und, tatsächlich, der Fernsehturm ist wirklich von fast überall zu sehen.

69 Wer bist’n du?

Zwischen Homeoffice und Homeschooling lernt man viel über die Lebens- und Erfahrungswelten anderer Familienmitglieder – und bekommt mehr Verständnis.

70 Ruhig Blut

Es ist nicht immer leicht, unaufgeregt zu handeln. Aber wenn man es schafft, macht es vieles leichter.

71 Mit Aluhut

Links, rechts, esoterisch: Man kann an mehrere, ganz verschiedene Verschwörungstheorien gleichzeitig glauben.

72 Impro-Show

Dezentrale Essensausgabe und Gabenzäune für Obdachlose, kreative Fernunterrichtsmethoden, ein Geburtstagsständchen unterm Balkon, Cocktaillieferung ohne Barbesuch – toll, was sich manche in der Krise einfallen lassen!

73 Willkommene Ausrede

Man muss sich keinen Grund mehr ausdenken, um am Wochenende die Schwiegereltern nicht treffen zu müssen.

74 Is’ doch egal

Wem die Lust aufs Shoppen vergangen ist, merkt mitunter: Man kann auch mal einen Trend auslassen.

Wozu noch schick anziehen? Wir machen eine Pandemie durch. Foto: Christoph Schmidt/dpa

75 Der späte Vogel

Ohne Stress am Morgen sind Kinder (und Eltern) glücklicher. Darum Schule nicht vor 9 Uhr!

76 Wir sind Virologe

Fachlich stark, überlegt und vorsichtig in seinen Aussagen: Deutschlands Corona-Experte kommt natürlich aus Berlin. Nun kennt jeder Christian Drosten.

77 Jetzt mal Tacheles

Man hat mehr Zeit für seine engsten Mitmenschen – und kann endlich mal alle´Themen auf den Tisch bringen.

78 Tierreich

Füchse lieben die leere Potsdamer Straße.

79 Film ab

Keiner hustet, keiner raschelt mit Popcorn? Auch das kann man vermissen.

80 Kann das weg?

Vor Mülleimern türmen sich die Pizzakartons der Abholer, auf den Gehwegen liegen Gummihandschuhe und Einwegmasken. Muss doch nicht sein.

81 Im Hamsterrad

Wenn man Homeschooling, Haushalt, Kochen und Homeoffice erledigen muss, bleibt keine Zeit für anderes.

82 Kleine Welt

Morgens drei Meter ins Bad, von dort fünf Meter zum Arbeitsplatz. Corona – die Zeit der kurzen Wege.

83 In die Hände gespuckt

Im Homeoffice arbeiten manche besser. Weniger Ablenkung macht’s möglich.

84 Teamgeist

Gemeinsame Pause, ein kurzer Plausch – Kollegen fehlen mehr als gedacht.

85 Planespotting

Ein Kondensstreifen, ein Flugzeug am Himmel – Sensation!

86 Privatparadies

Ein eigener Garten ist in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen unbezahlbar.

87 Schmutziger wird’s nicht

Wer einmal mit Desinfektionsmittel und Taschentuch den Griff eines Einkaufswagens gesäubert hat, wird den Anblick nicht vergessen.

88 Stars ohne Rampenlicht

Die Pandas wurden groß – und keiner schaute zu.

89 Mit Abstand betrachtet

Neues Corona-Hobby: Mit dem Einer-Kajak über Spree oder Havel paddeln.

90 Speckmantel

Ein paar Krisen-Kilos sind nicht schlimm, sondern eiserne Reserve.

91 Stadtnatur

Wer ins Grüne will, muss nicht nach Brandenburg. Hallo, Tegeler Forst!

92 Zukunftsmusik

Wir machen uns Gedanken darüber, wie die Welt nach der Pandemie aussehen könnte. Das ist auch eine Chance.

93 Nabelschau

Das Virus lässt uns die anderen Probleme in der Welt leider vergessen.

94 Tote Hose

Flirten und Corona passen nicht zusammen. Die Dates holen wir nach.

95 Ferien daheim

Es muss nicht immer eine Fernreise sein – Urlaub zu Hause entspannt.

96 Halb voll oder halb leer

Verantwortungsvoller Genuss? Manch einer soll in der Krise mehr als sonst getrunken haben.

97 Buchturm zu Babel

Endlich alles weglesen, was sich auf dem Nachttisch aufgestaut hat – ein Genuss. Und wenn der Alltag pausiert, bleibt sogar genug Muße den ganzen Tagesspiegel und den „Checkpoint“-Newsletter in Ruhe zu lesen.

98 Ballast abwerfen

Wie schön das Leben plötzlich ist ohne die Töpfergruppe und den Chor, ohne das autoritäre Gehabe des Chefs. Das kann nach Corona gern so bleiben.

99 Relative Distanzen

Wenn man ohnehin niemanden treffen darf, rücken Freunde, die weit weg wohnen, gefühlt näher.

Mehr zum Thema Homeoffice, kürzere Konferenzen, krank heißt krank Für Mitarbeiter könnten dies Errungenschaften der Krise sein

100 Was bleibt

Ob tiefenentspannt oder reif für die Insel: Die Berliner erleben diese Zeit so unterschiedlich, wie sie nun mal sind – die Menschen in dieser Stadt.