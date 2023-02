Berlin-Wahl 2023 So hat Charlottenburg-Wilmersdorf gewählt

Am 12.02. werden in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus und die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) wiederholt. In welchen Bezirken hat sich welche Partei durchgesetzt? Welche Direktkandidatinnen und Direktkandidaten ziehen in das Abgeordnetenhaus ein? Lesen Sie hier alle Ergebnisse für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf.

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Wahlergebnisse der Berlin-Wahl 2023 in Charlottenburg-Wilmersdorf. Am Wahlabend werden die Ergebnisse regelmäßig aktualisiert. Mit vorläufigen Ergebnissen wird im Laufe der Nacht zum Montag gerechnet. Alle Ergebnisse finden Sie auf unserer Wahlseite. Aktuelle Nachrichten sammeln wir für Sie in unserem Newsblog.

Die Lage im Bezirk

Seit 22 Jahren sind Grüne und SPD gemeinsam stärkste Kraft in der BVV. Sie vereinbarten ihre Zählgemeinschaft kurz nach der Fusion der vorherigen Einzelbezirke Charlottenburg und Wilmersdorf. 2016 verloren beide Fraktionen zwar ihre absolute Mehrheit, werden seitdem aber oft von den Linken "toleriert". Bei den Wahlen 2021 lagen erstmals die Grünen vor der SPD – so kam die grüne Bürgermeisterin Kirstin Bauch ins Amt. Charlottenburg galt einst als Arbeiterbezirk und kann bis heute als politisch eher links eingeordnet werden. Wilmersdorf, Grunewald und Schmargendorf sind dagegen Hochburgen der CDU.

Kirstin Bauch bleibt vermutlich Bürgermeisterin. Sollte die CDU größte Fraktion werden, könnte sie den Posten beanspruchen und versuchen, ein Bündnis mit Grünen, SPD oder FDP zu schließen. Auch SPD-Stadträtin Heike-Schmitt-Schmelz kandidiert als Rathaus-Chefin. (Cay Dobberke)

Zur Startseite