Seit Wochen wird darüber spekuliert, wer bei den Grünen als Spitzenkandidatin bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus im nächsten Jahr antritt. Nun ist klar: Keine der beiden bislang gehandelten Kandidatinnen wird ins Rennen ums Rote Rathaus geschickt - weder Wirtschaftssenatorin Ramona Pop noch Antje Kapek, Fraktionsvorsitzende im Abgeordnetenhaus.

Als große Überraschung zauberten die Grünen am Montag die frühere Landesvorsitzende Bettina Jarasch aus dem Hut.

Da die Grünen die Umfragen seit Monaten anführen, ist die Kandidatur gleichbedeutend mit den besten Chancen, im Herbst nächsten Jahres Regierende Bürgermeisterin von Berlin zu werden.

„Die großen Fragen unserer Zeit können wir nur mit einem neuen Bündnis für die Zukunft lösen“, hieß es aus der Grünen-Parteispitze. Der Vorschlag werde vom gesamten Landesvorstand sowie dem Fraktionsvorstand und allen Regierungsmitgliedern getragen.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Fraktionsvorsitzende Antje Kapek wollten beide Spitzenkandidatinnen der Grünen für die Wahl... Foto: Monika Skolimowska/dpa

Spitzenpositionen sind für Jarasch nichts Neues. Von 2011 bis 2016 war sie Landesvorsitzende der Berliner Grünen, seit 2016 ist sie Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und ist dort für religionspolitische und Flüchtlingsfragen zuständig. Bei der Wahl 2016 trat sie in einem Viererteam hinter Ramona Pop, Antje Kapek und vor Daniel Wesener fürs Abgeordnetenhaus. Pop wurde Senatorin, Kapek Fraktionsvorsitzende und Wesener parlamentarischer Geschäftsführer.

Jarasch sollte dafür 2017 Spitzenkandidatin für den Bundestag werden. Innerparteilich wurde ihr der angestrebte schnelle Wechsel auf die Bundesebene krumm genommen, einer der Gründe, warum sie in der parteiinternen Abstimmung gegen Lisa Paus unterlag. Jarasch gilt als Vertreterin des realpolitischen Flügels, ist aber auch für den in Berlin starken linken Parteiflügel tragbar.

Als Landesvorsitzende war sie beliebt, einte die zerstrittenen Flügel, Verwaltungserfahrung hat sie bislang nicht. Einige Grüne zweifeln bereits, ob die in der Breite recht unbekannte Jarasch gegen Franziska Giffey bestehen kann.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Grünen sind damit die erste der Berliner Parteien, die mit ihrem Vorschlag für das Amt der Regierenden Bürgermeisters an die Öffentlichkeit gehen. „Die Berliner haben angesichts der Coronakrise ein Recht darauf, frühzeitig zu erfahren, wer künftig Verantwortung für ganz Berlin übernehmen will“, hieß es aus der Partei.

Nur 16 Prozent der Berliner glauben, dass Ramona Pop eine gute Regierende wäre

Das Duell, so viel ist klar, wird zwischen zwei Frauen ausgetragen. Denn bei der SPD deutet alles darauf hin, dass Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die Berliner Spitzenkandidatin wird. Sie soll Ende des Monats den Landesvorsitz gemeinsam mit AGH-Fraktionschef Raed Saleh übernehmen.

Jüngsten Umfragen zufolge glauben 51 Prozent der Berliner, dass Giffey eine gute Regierende Bürgermeisterin wäre. An Ramona Pops Regierungskompetenz glauben der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap zufolge nur 16 Prozent, 46 Prozent gaben an, sie wäre das nicht. Und 35 Prozent kennen die Grünen-Politikerin der Umfrage zufolge gar nicht. Auch das könnte den Ausschlag gegeben haben. Nach Kapek wurde in dieser Umfrage gar nicht erst gefragt.

Mehr zum Thema Berlins Parteien stellen sich neu auf Wird Ramona Pop grüne Spitzenkandidatin?

Bettina Jarasch hat nun ein gutes Jahr Zeit, sich in Berlin bekannt zu machen. (mit dpa)