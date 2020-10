Die rechtsextreme, islamophobe dänische Partei „Stram Kurs“ hat für diesen Mittwoch über Facebook eine Demonstration im Bereich der muslimisch geprägten Sonnenallee in Neukölln angekündigt.

In dem in dänischer Sprache verfassten Aufruf wird der Parteivorsitzende Rasmus Paludan zitiert: „Wir glauben, dass das deutsche Volk wissen sollte, was der Islam ist! Das zeigen wir ihnen am Mittwoch. Dann werden wir alle sehen, ob es wirklich die Religion des Friedens ist! Wir bringen den Koran mit!“

Dazu ist in dem Post das Foto eines brennenden Fahrzeugs zu sehen. Der Vorsitzende der nationalistischen Partei hatte im April 2019 bei einer islamophoben Demonstration im Kopenhagener Stadtteil Nørrebro einen Koran verbrannt.

Daraufhin war es zu tagelangen Ausschreitungen von mehrheitlich muslimischen Einwohnern des Bezirks der dänischen Hauptstadt gekommen.

Die Splitterpartei bekam bei der jüngsten Wahl in Dänemark 1,79 Prozent der Stimmen und ist nicht im Parlament vertreten.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Der Berliner Polizei liegt bisher keine Anmeldung für den geplanten Protest vor. Man kenne den Aufruf und sei entsprechend vorbereitet, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit.

Auf Anfrage, warum die dänische Partei in der deutschen Hauptstadt demonstrieren will, war die Pressestelle der Partei am Dienstag zunächst nicht zu erreichen.

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

„Stram Kurs“ provoziert immer wieder mit rassistischen und islamophoben Äußerungen im Rahmen von öffentlichen Kundgebungen in multikulturellen Stadtteilen.

Zur Parteilinie gehören die Forderung nach einem „Islamverbot“ und die Abschiebung aller Einwohner Dänemarks, die keine „ethnischen Dänen“ sind.

Auch „Stram Kurs“-Chef Paludan fällt regelmäßig durch rassistische Äußerungen auf und wurde bereits mehrfach wegen volksverhetzenden Aussagen verurteilt. So rief er 2017 zu Waffengewalt gegen Einwanderer auf.