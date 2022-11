Berliner Schüler erinnern in der Altstadt Als Spandaus Nazis die jüdischen Geschäfte zerstörten

Schläge, Verwüstung, niedergebrannte Kirchenhäuser, misshandelte Menschen – mitten in Berlin-Spandau. In dieser Woche wird mit zwei Veranstaltungen an die Novemberpogrome 1938 erinnert.

In der Altstadt findet am Mittwoch, 9. November, 17 Uhr ein bemerkenswertes Erinnerungsprojekt statt – von der Spandauer Jugendgeschichtswerkstatt um Uwe Hofschläger. „An diese Nacht möchten wir gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der Bertolt-Brecht-Oberschule erinnern“, schreibt die Bildungseinrichtung.

Von 17.15 Uhr bis 19 Uhr werden sie vor Häusern in der Altstadt stehen, in denen früher Geschäfte mit jüdischen Eigentümern waren.

Mit Fotos, Dokumenten und Berichten wollen sie an das Schicksal dieser Menschen erinnern. Die Jugendlichen beschäftigten sich demnach seit dem Sommer mit den Biografien der Spandauer Juden und werden an diesem Abend ihre Forschungsergebnisse präsentieren.

An der kleinen Laterne auf dem Boden werden sie erkennbar sein. Zusätzlich werden Informationszettel mit den Orten am Infobus auf dem Marktplatz ausgegeben.

Vor Ort sind auch Bürgermeisterin Carola Brückner, SPD, sowie Jugendstadtrat Oliver Gellert, Grüne.

Neue Ausstellung im Gotischen Haus in der Altstadt

Eine Ausstellung zum Schicksal der jüdischen Gewerbetreibenden im Gotischen Haus wird bis 20. November in der Altstadt zu sehen sein: Di-Sa 10-18 Uhr, So 12-18 Uhr. www.jgwspandau.de

Dieses Kunstwerk von Bildhauer Volkmar Haase (lebte lange im Spandauer Ortsteil Kladow) erinnert an die Synagoge. © André Görke

Am Havelufer wird wiederum am Freitag, 11. November, an die Novemberpogrome 1938 erinnert: Am Lindenufer erinnert ein Mahnmal an die zerstörte Synagoge, die dort stand, zerstört und abgerissen worden ist. Das Mahnmal sehen Sie auf den zwei Bildern ganz oben im Text.

Zur Gedenkstunde mit Gebeten und jüdischem Totengedenken werden Bürgermeisterin Carola Brückner, SPD, sowie Rabbiner Jonah Sievers erwartet. Um 10 Uhr beginnt die Veranstaltung, berichtet die Erinnerungsbeauftragte der evangelischen Kirche in Spandau, Gudrun O’Daniel-Elmen.

In Ashdod/Israel wächst seit 15 Jahren der „Spandau-Tree“. © privat

„Ich freue mich, Amelie Fröhlich (Schülerin der Martin-Buber-Oberschule) und Lena Groeben (Jugendgeschichtswerkstatt) ankündigen zu können. Sie werden über ihr gemeinsames Projekt zur Familie Papiermeister berichten. Außerdem wollen wir an den mutmaßlich letzten Spandauer Zeitzeugen Gerhard Simonsohn (1925-2022) erinnern.“

In der Pogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurde die Synagoge am Havelufer (Lindenufer Ecke Kammerstraße) in Brand gesteckt. Die Nazis verwüsteten Geschäfte und verschleppten Rabbiner Arthur Löwenstamm ins KZ Sachsenhausen. Der Rabbiner wurde so lange misshandelt, bis er seine Gemeinde aufgab, und kam dann frei. Er floh 1939 nach England und starb 1965 in Manchester. Seit 2002 trägt eine Straße in Staaken seinen Namen. Gewohnt hat Löwenstamm zwischen Wröhmännerpark und Flankenschanze: In der Feldstraße steht vor der Hausnummer 11 ein Gedenkschild, das 2022 schwer beschädigt wurde.

