100 wichtigste Köpfe der Berliner Wirtschaft (11-20) Miles-Chef Oliver Mackprang ist der Mann von der Straße

Der Berliner Senat hat unserer aufregenden Stadt den Beinamen „Stadt der Freiheit“ verpasst. Solche Etiketten, wenn sie erdacht worden sind von Politikern und Marketingfachleuten, sind wenig wert, wenn sie jeder Grundlage entbehren. Aber in diesem Fall passt es doch irgendwie ganz gut: Berlin ist seit weit über 100 Jahren ein Magnet für Spinner, Spieler, Träumer, Visionäre. Und es bleibt genug Platz für die uncoolen Köpfe, die es auch braucht für den Erfolg.

Die Serie „Die 100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wirtschaft“ läuft bis zum 29. April 2023. © Tsp

Das ist eine gute Mischung. Heute fragt hier niemand, woher Du kommst, wen Du liebst, an wen oder was Du glaubst. Aber mit einer guten Geschäftsidee hat man zumindest guten Chancen, Mitstreiter und Geldgeber zu finden. Mittlerweile sind Berliner Unternehmen Taktgeber und stilprägend in diversen Wirtschaftszweigen, sie locken Investoren aus Europa und der ganzen Welt in die Hauptstadt.

Das Team Wirtschaft im Berlin-Ressort des Tagesspiegels hat die aktuell „100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wirtschaft“ identifiziert und stellt diese in einer zehnteiligen Serie vor. Lesen Sie hier Folge 1. Die Reihenfolge der Nennung soll nichts aussagen über deren „Wichtigkeit“. Gleichwohl heben wir in jeder Folge wir eine Person besonders hervor. Lesen Sie hier, an welchen Personen der Wirtschaft man unserer Einschätzung nach kaum vorbeikommt, wenn man in Berlin ein großes Rad drehen will. (kph)

11. Oliver Mackprang, Miles

Carsharing gilt als schwieriges Geschäft. Oliver Mackprang (35) hält mit Miles dagegen. 2019 übernahm er die Geschäfte des Carsharing-Unternehmens mit Sitz in Berlin. Als erster Carsharer schrieb Miles im Corona-Geschäftsjahr 2020 erstmals schwarze Zahlen. Im November vergangenen Jahres übernahm das Start-up mit aktuell knapp 400 Mitarbeitenden die VW-Tochter We Share.

Die Flotte des Freefloating-Anbieters, bei dem die Fahrzeuge überall innerhalb des Bediengebiets ausgeliehen und abgestellt werden können, ohne an feste Stellplätze gebunden zu sein, ist seitdem nochmals gewachsen: 13.000 Pkw und 1500 Transporter sind aktuell in neun deutschen und drei belgischen Städten zu finden, weitere sollen hinzukommen. Hervor tut sich der Anbieter auch durch sein Abrechnungsmodell. Statt eines Minutenpreises zählt bei Miles der gefahrene Kilometer.

Mackprang lebt seit rund 17 Jahren in Berlin. Geboren ist er in Montréal, Kanada, seine Mutter stammt aus Nicaragua. Er spricht vier Sprachen. Seit mehr als zehn Jahren ist der Wahl-Berliner im Mobility-Geschäft. 2012 gründete er den Carsharing-Aggregator Carjump, den er später an die PSA-Gruppe verkaufte, zu der unter anderem Peugeot und Citroën gehören. Bevor er zu Miles kam, arbeitete Mackprang für die Unternehmensberatung Kearney und die VW-Tochter Moia. In der Szene ist er bestens vernetzt.

Regelmäßig attackiert der Unternehmer die Berliner Verwaltung. Aus seiner Sicht legt sie Carsharing-Unternehmen unnötig Steine in den Weg. Mackprang sieht eine Ungleichbehandlung mit dem privaten Pkw, dessen Halter:innen vergleichsweise wenig Geld für einen Anwohnerparkausweis zahlen, während für Carsharing-Unternehmer aber hohe Parkgebühren fällig werden. Das bremse die geteilte Mobilität aus. Andere Städte seien da schon weiter. So dürfen in Stuttgart seit Jahresbeginn alle Carsharing-Fahrzeuge kostenlos parken. Angesicht der voraussichtlich neuen schwarz-roten Regierung in Berlin hofft Mackprang „jetzt auf frischen Wind, einen effektiven Austausch und den Willen zu Veränderung“. (jak)

12. Philipp Pausder, Thermondo

Philipp Pausder ist Mitgründer und Geschäftsführer des besonders innovativen Heizungsbauers Thermondo. © Promo

Philipp Pausder, ein Zweimetermann mit bezwingendem Lächeln, hatte nach Studium und Basketballkarriere Jobs bei Adidas und als Strategieberater. Im Jahr 2011 explodierte der Reaktor in Fukushima, Kanzlerin Merkel vollzog eine 180-Grad-Wende in ihrer Atompolitik. Da überlegte Pausder mit einem Schulfreund, wie das gehen könnte mit der Energiewende. 2012 gründete er Thermondo, einen digitalen Heizungskonfigurator. Inzwischen ist die Firma der größte Heizungsbauer Deutschlands, Spezialgebiet Wärmepumpen. Pausder ist der Ehemann der bekannten Investorin Verena Pausder. (loy)

13. Marion Bleß, Lotto-Berlin

Marion Bleß, Vorständin Lotto Berlin, Handout Juni 2020 © Markus Esser

Spielsüchtig ist die 54-Jährige sicherlich nicht, das wäre uns aufgefallen als Marion Bleß beim Tagesspiegel die Geschäfte führte. 2008 bis 2011 war das. Der Reiz, zur Deutschen Klassenlotterie Berlin zu wechseln, und damit auch zur Lotto-Stiftung, war sicherlich die Förderung von Kunst und Kultur, quasi als hauptamtliche Lotto-Fee. Marion Bleß hat in Hamburg Musikwissenschaft, Germanistik und BWL studiert – in dieser Reihenfolge. Promoviert wurde sie zum Dr. phil. (loy)

14. Robert Rückel, DDR Museum

Robert Rückel ist gut vernetzt in der lokalen Tourismusbranche und der Industrie- und Handelskammer (IHK). © Deutsches Spionagemuseum

Robert Rückel, 1984 in Nürnberg geboren, ist Betriebswirt und war vor elf Jahren Gründungsdirektor des DDR-Museums. Seit 2016 ist er Geschäftsführer des Spionagemuseums, seit 2017 ist er Mitglied der IHK-Vollversammlung. Außerdem war Rückel von 2020 bis 2023 Vorsitzender der Interessenverband der touristischen Attraktionen Berlins. Er plant in diesem Jahr mit dem Deutschlandmuseum ein weiteres Museum in Berlin zu eröffnen. (jni)

15. Christian Matschke, Berlin Chemie

Christian Matschke führt die Geschäfte des traditionsreichen Pharmaunternehmens Berlin Chemie. © Markus Bachmann photography/Berlin Chemie/Markus Bachmann photography/Berlin Chemie

Christian Matschke, 50, ist im Vorstand des Pharmaunternehmens Berlin-Chemie (Menarini-Gruppe) in Adlershof für Produktion, Qualität und Logistik verantwortlich. Matschke dürfte alle wichtigen Leute kennen, hat er doch führende Positionen in zahlreichen Wirtschaftsverbänden inne: vom Verband der Nordostchemie über die UVB bis zur IHK. Er ist Mitinitiator der Berliner GreenCHEM-Initiative und engagiert sich für die Vernetzung von Hochschulen, Start-ups und Industrie, um Berlin als Health Capital“ voranzubringen. (tabu)

16. Kerstin Oster, Berliner Wasserbetriebe

Kerstin Oster, Vorständin der Berliner Wasserbetriebe. © promo/Berliner Wasserbetriebe

Sie ist die erste Frau im Vorstand bei den landeseigenen Berliner Wasserbetrieben (BWB), sie verantwortet die Bereiche Personal und Informationstechnologie; Frauenförderung als Veränderung der Unternehmenskultur nimmt sie wichtig. Und sie ist damit Vorbild in dem sehr technisch geprägten Unternehmen. Mit mehr als 20 Jahren Führungserfahrung kam sie aus der Privatwirtschaft: Erst beim Berliner Familienunternehmen Krone GmbH, dann beim US-Telekommunikationskonzern Tyco. (tabu)

17. Werner Gegenbauer, Gesellschafter bei Apleona

Unternehmer Werner Gegenbauer wurde der Öffentlichkeit bekannt als Präsident der IHK und von Hertha BSC. © Gegenbauer/www.rolandhorn.de

Werner Gegenbauer ist ein Beziehungsmensch. Den halben Tag verbringt er am Telefon. Der Unternehmer und Ex-Präsident (IHK und Hertha BSC) ist reich geworden mit Gebäudereinigung. Aus dem operativen Geschäft hat er sich lange schon zurückgezogen. Trotzdem sitzt der 72-Jährige täglich im Büro an der Fasanenstraße und widmet sich den Firmenbeteiligungen. Er hat über die Jahre ein vielfältiges Portfolio erworben, das er jetzt mit seinem Generalbevollmächtigten, dem ehemaligen Messechef Christian Göke, managt. Dazu gehören Services rund um Gebäude, aber auch eine Radiologie. Die Investitionen oder Beteiligungen ergeben sich aus den Netzwerken. Vor ein paar Monaten hat er die Gebäudereinigung, die seinen Namen trägt, an Apleona verkauft. Gegenbauer ist nun zweitgrößter Gesellschafter des größten europäischen Gebäudedienstleisters. (alf)

18. Ute Weiland, Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

Ute Weiland führt seit Ende vergangenen Jahres die Geschäfte beim VBKI. © Alena Schmick/Tagesspiegel/Alena Schmick

Ute Weiland hat 2023 das Amt in der 1879 gegründeten Wirtschaftsorganisation mit heute mehr als 2300 Mitgliedern übernommen. Zuvor leitete sie unter anderem das Ostdeutsche Wirtschaftsforum. Schon qua Funktion ist sie das Sprachrohr für Unternehmen in Berlin und Brandenburg und ausgezeichnet integriert in Netzwerke – nicht nur speziell für Frauen, aber eben auch dort. Als gebürtige Ostdeutsche bringt sie auch deren Belange stärker in den Wirtschaftsverein, der lange stark von der Wirtschaftselite West-Berlins geprägt war. (tabu)

19. Jens Schick, Verband privater Kliniken und Pflegeeinrichtungen

Jens Schick gilt als guter Netzwerker in der Gesundheitsbranche. © VPK BB

Jens Schick ist Vorsitzender des Verbands privater Kliniken und Pflegeeinrichtungen Berlin-Brandenburg (VPK BB). Er hat als Sozialversicherungsfachangestellter bei der AOK angefangen, studierte anschließend und promovierte in den frühen 2000ern über das neu eingeführte Fallpauschalensystem. 2005 kam er zu den Sana Kliniken und ist seit 2014 Mitglied des Vorstands. Seit 2022 sitzt der 49-Jährige dem Verband privater Kliniken und Pflegeeinrichtungen in Berlin-Brandenburg vor. Schick kennt die Klinikbosse der Stadt und ist bestens vernetzt im politischen Berlin. (simi)

20. Eva Weiß, BUWOG

Eva Weiß, Geschäftsführerin BUWOG Bauträger GmbH © Michael Divé

Eva Weiß ist eine der immer noch wenigen Frauen, die in der Immobilienbranche eine Führungsposition innehaben. Als Geschäftsführerin der BUWOG Bauträger GmbH schafft sie ambitioniert neuen Wohnraum. Mittlerweile baut und plant das Unternehmen 55.000 Wohnungen und damit fast fünfmal so viel wie 2020, als sie den Chef(innen)posten übernahm. Weiß setzt dabei auf Nachhaltigkeit: 20 Prozent der Wohnungen sollen als Holzbauten realisiert werden. (hoe)