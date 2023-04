100 wichtigste Köpfe der Berliner Wirtschaft (41-50) Bei Sonja Jost stimmt die Chemie

Zahlen machen etwas mit uns, sie besitzen eine magische Anziehungskraft. Steht eine Zahl allein in einem Text, kann sie vielen Hundert Buchstaben, die um sie herum stehen, alle Aufmerksamkeit stehlen. Journalistenschüler lernen: Besser nicht mehr als fünf Zahlen in einen Artikel unterbringen, sonst wird er für die große Mehrheit aller Leser praktisch unverständlich – und megalangweilig. Manchmal stiften Zahlen Verwirrung, provozieren sogar Streit!

Vor diesem Hintergrund darf sich jetzt jeder selbst ein Urteil bilden, wie klug es von der Tagesspiegel-Redaktion ist, in jeder Folge dieser Serie über die „100 wichtigsten Köpfe der Berliner Wirtschaft“ gleich zehn Zahlen fett im Text unterzubringen. Und weitere im Kleingedruckten. (Hallo, sind Sie noch da?!)

Tatsächlich erreichte uns die Kritik – oder der Rat – von durchaus gebildeten Lesern: Man hätte diese Serie doch besser mit der Nummer 100 starten lassen sollen am Montag, um dann kommende Woche bei der Nummer 1 zu enden, also beim vermeintlich „wichtigsten Kopf“.

Ja, stimmt – wenn dies hier eine Rangliste oder die Hitparade wäre. Den in bisher jeder Folge am Anfang des Textes formulierten Hinweis, dass die Reihenfolge der genannten Köpfe hier keine Rolle spielen solle, wird meist überlesen. „Quod erat demonstrandum“, sagen Mathelehrer dazu. (kph)

41. Sonja Jost, DexLeChem

Sonja Jost ist sich sicher: Der Chemieindustrie stehe ein „radikaler Wandel“ bevor. Die Wirtschaftsingenieurin entwickelte ein Verfahren, um Chemikalien auf nachhaltige Weise herzustellen. Damit ist sie weltweit erfolgreich. Nebenbei ist Jost Vizepräsidentin der Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK).

Die chemische Industrie – der drittgrößte Industriezweig in Deutschland – produziert größtenteils auf Grundlage von Erdöl und Erdgas. Die Branche hat einen enormen Verbrauch an fossilen Rohstoffen. Doch das muss sich ändern, denn Deutschland will langfristig klimaneutral werden. Jost setzt auf die sogenannte grüne Chemie, die in den Vereinigten Staaten begründet wurde. Diese Disziplin folgt bestimmten Grundsätzen, unter anderem Abfallvermeidung und Energieeffizienz, um Ressourcen besser zu nutzen und CO₂-Emissionen zu reduzieren.

Doch die Veränderung gehe noch viel zu langsam voran, findet Sonja Jost. 2013 hat sie ihr Start-up DexLeChem gegründet. Das Geschäftsmodell: Grüne Entwicklungsverfahren in die bestehenden Unternehmen zu bringen, als Dienstleistung.

Etablierte Unternehmen seien meist skeptisch gegenüber neuen Methoden, vor allem, wenn sie diese nicht selbst entwickelt hätten, meint sie. DexLeChem arbeite zwar in der Nische profitabel. Doch es sei bisher nicht gelungen, die nachhaltigen Verfahren in der gesamten Industrie zu etablieren. Also gründete Jost 2019 ein weiteres Unternehmen mit: Dude Chem ist ein „virtueller Hersteller“ und stellt zum Beispiel Wirkstoffe für Pharmaunternehmen her.

Allerdings betreibt Dude Chem keine eigenen Anlagen, sondern beauftragt wiederum andere Unternehmen mit der Produktion. Und die nutzen dann die neuen, nachhaltigen Methoden.

Das Geschäftsmodell profitiere von Unsicherheiten in den globalen Lieferketten, sagt Jost. Konzerne, die ihre Produkte bisher in China oder Indien herstellen ließen, holen die Produktion nach Europa. Jost nutzt diese Gelegenheit, um zu beweisen, dass grüne Herstellungsweisen sogar günstiger sein können als der Wettbewerb aus Fernost: „Wir haben gezeigt, dass das geht.“ (cmk)

Sonja Jost bringt grüne Entwicklungsverfahren in die bestehenden Unternehmen, als Dienstleistung. © Doris Spiekermann-Klaas/doris spiekermann-klaas

42. Aytac Aygün, Titanic Hotels

Aytac Aygün spricht für die Familie, die die Titanic-Hotels und Hasir-Restaurants betreibt. © privat

Aytac Aygün, geboren 1987 in Berlin, hat nach der Schule eine Ausbildung zum Finanzwirt in der Schweiz absolviert. Seit 2010 ist er in zweiter Generation im Familienunternehmen, der Titanic Hotels Berlin, tätig und tritt als Sprecher der Geschäftsführung auf. In Berlin gehören zur Kette vier Unterkünfte, sowie fünf Restaurants der Marke Hasir, außerdem gibt es in der Türkei zehn weitere Hotels von Titanic. Die Familie Aygün arbeitet zunehmend erfolgreich daran, ihre beiden Ketten europaweit zu etablieren. (jni)

43. Stefan Oelrich, Bayer

Bayer-Vorstand Stefan Oelrich in der Berliner Unternehmenszentrale in der Müllerstraße in Wedding. © David Heerde/David Heerde

Stefan Oelrich, 1968 in Wilhelmshaven geboren, fängt nach dem Abitur als Wirtschaftsassistent an. Er wechselt nach Bayer-Jobs in den USA, Argentinien, Uruguay und Belgien 2011 zu Sanofi, verantwortet dort zuletzt die Diabetes- und Herzkreislauf-Sparte. Seit 2018 leitet Oelrich vom Berliner Standort – circa 5000 Beschäftigte – das Bayer-Pharma-Geschäft; er sitzt auch im Aufsichtsrat der Charité. (hah)

44. Albrecht von Sonntag, Idealo

Albrecht von Sonntag hat das Preisvergleichsportal Idealo groß gemacht. © idealo internet GmbH

Als das Internet für viele tatsächlich noch Neuland war, erkannte Albrecht von Sonntag bereits das enorme Potenzial von Online-Shopping. Im Jahr 2000 gründete er gemeinsam mit zwei Partnern das Preisvergleichsportal Idealo, um den Nutzern dabei zu helfen, die beste Kaufentscheidung zu treffen. Mittlerweile klicken jeden Monat 76 Millionen Besucher die Webseite mit 500 Millionen Angeboten von 50.000 Shops an. Von Sonntag ist noch immer Geschäftsführer. (hoel)

45. Stefanie Frensch, Becker & Kries

Stefanie Frensch, Geschäftsführerin Becker & Kries. © PR

Sie fehlt auf keinem wichtigen Podium zum Thema Immobilien: Stefanie Frensch ist Vorsitzende Corporate Social Responsibility und Sprecherin Region Ost des ZIA, dem Zentralen Immobilien Ausschuss. Die langjährige Howoge-Chefin und heutige Vorständin der Immobiliengesellschaft Becker & Kries setzt sich als Vorstandsmitglied für Corporate Governance für die Etablierung einer nachhaltigen, werteorientierten Unternehmensführung in der Immobilienbranche ein. (hoel)

46. Hinrich Holm, Investitionsbank Berlin

Hinrich Holm ist Vorsitzender des Vorstands der IBB. © IBB

Geld allein macht nicht glücklich, aber wenn Hinrich Holm ein paar Millionen seiner Bank ins Berliner Start-up-Biotop investieren kann, kann er seine Freude kaum bändigen. Holm, Jahrgang 1965, spielt aktiv Eishockey und Basketball, hat an der Uni Hannover eine Promotion in Mathematik hingelegt, war wissenschaftlicher Mitarbeiter, bevor er für die Nord/LB nach New York und später nach Litauen ging. Er stieg bis zum Vize-Chef auf, musste aber im Zuge der Rettung der angeschlagenen Landesbank gehen. Im Juli 2021 wurde der vierfache Familienvater Vorstandschef der IBB. (loy)

47. Sonja Wilke, Bürger:innenbeirat Berlin-Tourismus

Die Freiberuflerin Sonja Wilke leitet den Tourismusbeirat. © promo

Sonja Wilke, geboren 1971, arbeitete 16 Jahre in der Medienbranche, bevor sie ein Fernstudium zur Betriebswirtin für Touristik und Fremdenverkehr absolvierte. Sie entwickelte eine App für nachhaltiges Camping, baute Camper aus und vermietet sie. Aktuell bereitet Wilke ein Projekt vor, um Tiny Houses zu vermieten und zu vermitteln. Ehrenamtlich ist Wilke gemeinsam mit Eric Hattke Sprecherin des Bürger:innenbeirat Berlin-Tourismus, einem Gremium aus 24 Personen, der die Berliner:innen vertritt und sich gegenüber Politik und Wirtschaft für eine stadtverträgliche Tourismusentwicklung einsetzt. (jni)

48. Christian Amsinck, UVB

Christian Amsinck ist seit vielen Jahren einer der wichtigsten Stimmen der Arbeitgeber. © Leo Seidel / LEO_SEIDEL

Ohne Christian Amsinck ist die regionale Wirtschaft kaum vorstellbar. In diesem Jahr feiert der Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbände (UVB) seinen 65. Geburtstag. Im Haus der Wirtschaft an der Bismarckstraße steht seit 1990 Amsincks Schreibtisch. Der Kaufmann und Volkswirt aus Hamburg führt den Verband seit 2008. Und er engagiert sich: Amsinck ist Vorstandsvorsitzender der Rentenversicherung und als Rundfunkratsmitglied sowie Vorsitzender des Finanzausschusses des RBB besonders gefordert. Die Mandate als stellvertretender Aufsichtsratschef der Wirtschaftsförderung Brandenburg und als Landeshochschulrat belegen den Anspruch der UVB, beide Länder zusammenzusehen. (alf)

49. Sophie Chung, Qunomedical

Sophie Chung vermittelt mit ihrer Plattform Qunomedical medizinische Eingriffe. © Qunomedical

Sophie Chung, 1983 in Österreich geboren, startet nach dem Medizin-Studium bei der Unternehmensberatung McKinsey. Chung erkennt das Potenzial der Digitalisierung für das Gesundheitswesen, nach einem Job bei einem Start-up in New York gründet sie 2015 Qunomedical. Die Plattform – Hauptsitz Berlin, 70 Mitarbeiter – vermittelt weltweit Behandlungen: Schönheitsoperationen, Impfungen, Spezialeingriffe. (hah)

50. Henrik Falk, künftiger BVG-Chef

Nach einigen Jahren auf dem Chefsessel der Hamburger Hochbahn kehrt Henrik Falk zurück zur BVG – nun als Vorstandsvorsitzender. © imago stock

Ein richtiger Berliner muss irgendwann zurück an die Spree, deshalb hatten viele Verkehrsexperten Henrik Falk schon länger auf dem Zettel, als Nachfolger der scheidenden BVG-Chefin Eva Kreienkamp. Bis 2016 war Falk Vertriebs- und Finanzvorstand der BVG, dann wurde der 52-jährige Jurist Vorstandschef der Hamburger Hochbahn. Studiert hat er an der Freien Universität und in St. Gallen. Ab 1999 arbeitete er als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht in Berlin und wurde 2001 Partner einer Anwaltssozietät. Falk ist verheiratet und hat drei Kinder. (loy)