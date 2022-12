Berliner Inklusionspreis Deutsche Welle und Jobcenter Lichtenberg ausgezeichnet

Vier Berliner Unternehmen sind am Freitag mit dem Inklusionspreis des Landes ausgezeichnet worden. Das teilte die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales mit.

Die Deutsche Welle am Standort Berlin erhielt den Preis in der Kategorie „Inklusive Ausbildung“. Die Avanta Textilproduktion & Handel GmbH, das Mittelspannungswerk Berlin der Siemens AG und das Jobcenter Lichtenberg erhielten jeweils einen Preis in der Kategorie „Inklusive Beschäftigung“.

Die Preise sind mit 10.000 Euro dotiert. Verliehen wurden sie von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) und dem Präsidenten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso), Michael Thiel, im Max-Liebermann-Haus am Pariser Platz.

Von fünf Mitarbeitern sind zwei schwerbehindert

Gegenwärtig zählen 22 Auszubildende ohne Behinderung und zwei Auszubildende mit Behinderung zum Team der Deutschen Welle in Berlin. Die Quote von Schwerbehinderten in der gesamten Belegschaft von 676 Mitarbeitern liegt bei 5,5 Prozent.

Die Avanta Textilproduktion braucht rein rechtlich keine Behinderten zu beschäftigen, tut es aber trotzdem. Von fünf Mitarbeitern sind zwei schwerbehindert.

Das Mittelspannungswerk Berlin von Siemens kooperiert mit den Berliner Werkstätten für Behinderte. Die Beschäftigungsquote liegt im Werk mit sieben Prozent zwei Prozentpunkte über den gesetzlichen Vorgaben.

Im Jobcenter Berlin liegt die Quote behinderter Mitarbeiter sogar bei 10,4 Prozent. „Geben Sie Ihre wertvolle Expertise an Unternehmen weiter, die ihre Türen für den Einzug der Inklusion bereit sind zu öffnen“, appellierte Senatorin Kipping bei der Preisübergabe an den Behördenleiter Lutz Neumann.

