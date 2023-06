„Eco Days“ in Berlin-Steglitz Boulevard Berlin wirbt mit nachhaltiger Mode

Das Einkaufszentrum Boulevard Berlin in der Schloßstraße in Steglitz möchte auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen. Vom 12. bis 25. Juni finden in dem Center die statt „Eco Days“ statt. Die Kundinnen und Kunden können dann in den Geschäften nachhaltige Mode erwerben.

Unter anderem beteiligen sich die Filialen von Levis, Deichmann, Lush, Calzedonia, Mey und Nike. An einer Recycling-Station werden außerdem die Deckel von Plastikflaschen eingeschmolzen, um neue Gegenstände herzustellen. Am 17. Juni können sich interessierte Besucher:innen in einem „E-Beautytruck“ von Profis mit Naturkosmetik stylen lassen.

„Wir als eines der größten Einkaufszentren Berlins haben die Möglichkeit, hier viele andere zu inspirieren und mitzunehmen in eine Welt, in der wir Menschen umsichtiger und verantwortungsvoller mit unserer Umwelt, mit der Natur umgehen“, sagt die Centermanagerin Anja Schieban. Das 2012 eröffnete Einkaufszentrum hat 64.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Doch der Wettbewerb ist hart, allein in der Schloßstraße gibt es drei weitere Einkaufszentren.