FDP schließt sich Bayer-Kritik an „Brauchen Willkommenskultur für Pharma-Firmen“

Strenger Datenschutz, lange Wege von den Universitäten in die Wirtschaft, dazu umstrittene Rabatt-Regeln – die FDP fürchtet, Deutschland verliere seinen Ruf als Forschungsstandort. Anlass ist das Tagesspiegel-Interview mit Bayer-Pharma-Chef Stefan Oelrich. Deutschland sei forschungspolitisch auf einem gefährlichen Weg, sagte Oelrich vergangene Woche: „Es ist hierzulande schwerer als in anderen Technologienationen, für die Forschung an anonymisierte Patientendaten zu kommen.“

Der Berliner FDP-Generalsekretär und Bundestagsabgeordnete Lars Lindemann dazu: „Deutschland steht als forschender Pharma- und Biotech-Industriestandort im internationalen Wettbewerb. Wir konkurrieren also um die besten Unternehmen. Und diese schaffen Arbeitsplätze, Know-how und wirtschaftliche Stabilität – zugunsten unseres Landes. Damit das so bleibt, muss Deutschland seine Willkommenskultur für Pharma- und Biotech-Unternehmen verbessern.“

Insbesondere dann, wenn die finanziellen Spielräume eng werden, müsse die öffentliche Hand auf Entbürokratisierung setzen, sagte Lindemann. Pharma-Chef Oelrich hatte auch die neuen Rabattregeln für Medikamente kritisiert.

Mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Budget der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) stabilisieren: Pharma-Firmen dürfen bestimmte Preise für neue Medikament nur noch verlangen, wenn sie nachweisen, dass das Arzneimittel erheblichen Zusatznutzen gegenüber Vergleichstherapien hat.

