Infopunkt im Europa Center Werbung für eine Weltausstellung Expo 2035 in Berlin

Der Verein Global Goals Berlin will am 20. März einen Infopunkt im Europa Center am Breitscheidplatz in Charlottenburg eröffnen. Entsprechende Vorbereitungen lassen sich in der Ladenpassage beobachten. Der Verein tritt dafür ein, dass Berlin im Jahr 2035 eine Weltausstellung (Expo) veranstaltet. Inhaltlich soll sich die Schau an der konkreten Ausgestaltung der 17 Nachhaltigkeitsziele („Sustainable Development Goals“ oder „Global Goals“) orientieren, deren Erreichen die Vereinten Nationen bis zum Jahr 2030 in allen Mitgliedsstaaten anstreben.

Initiator des Projektes ist der Unternehmer Daniel-Jan Girl. Er hatte die Expo-Idee vor zwei Jahren in seiner damaligen Funktion als Präsident der Industrie- und Handelskammer Berlin (IHK) in einem Gastbeitrag für die Tagesspiegel-Serie „75 Visionen für Berlin“ erstmals öffentlich skizziert. Seither hat er mehr als 100 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus fast allen gesellschaftlichen Bereichen als öffentliche Unterstützer gewonnen und eine Geschäftsstelle eingerichtet.

Der Verein braucht und sucht naturgemäß auch die Unterstützung des Berliner Senats für das Projekt. Bisher galt diese als nicht gesichert, da sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sowie Innen- und Sport-Senatorin Iris Spranger (SPD) für eine Bewerbung um Olympische Spiele im Jahr 2036 engagieren. Zwei derartige Großveranstaltungen in zwei aufeinander folgenden Jahren gelten als nicht finanzierbar.

Gleichwohl hört man zuletzt aus Kreisen von Politik und Sport, dass Berlin eher einer Olympia-Bewerbung für das Jahr 2040 anstreben könnte. In diesem Fall würden auch die Karten für eine Expo-Bewerbung neu gemischt.