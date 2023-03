Plattform für Ferienobjekte Berliner Immobilien-Start-up Myne übernimmt Wettbewerber

Das Berliner Immobilien-Start-up Myne übernimmt seinen deutschen Wettbewerber VillaCircle. Myne verkauft Anteile an Ferienimmobilien und konnte im vergangenen Jahr 23,5 Millionen Euro von Investoren einsammeln (Tagesspiegel berichtete). Das übernommene Unternehmen VillaCircle, das in Hamburg und Düsseldorf sitzt, bietet Anteile an Feriendomizilen unter anderem in Spanien, Österreich, Deutschland und Frankreich im gehobenen Preissegment an.

Nikolaus Thomale, Gründer und Geschäftsführer von Myne, sieht in der Übernahme eine Möglichkeit, den Kreis potenzieller Kund:innen auszubauen: „Für uns spielen Zukäufe eine wichtige Rolle für das weitere Wachstum und unterstreichen unseren Anspruch, die führende Plattform für die Beteiligung an Ferienimmobilien in Europa zu sein.“

Über die Online-Plattform von Myne können Kund:innen ab einem Eigenkapital von 50.000 Euro Anteile an Ferienobjekten in Urlaubsregionen erwerben, um sie selbst zu nutzen oder zu vermieten. Das Angebot umfasst die Einrichtung, Instandhaltung und Verwaltung der Immobilien. Im Gegensatz zum umstrittenen Timesharing-Modell erwerben die Kund:innen nicht nur Nutzungsrechte, sondern im Zuge eines Share-Deals echte Anteile, die auch weiterverkauft werden können. (cmk)

