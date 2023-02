Willkommen in den zwanziger Jahren Der Femina-Palast in Berlin-Schöneberg wird wieder belebt

Der Femina-Palast in der Nürnberger Straße in Schöneberg war Ende der 1920er/Anfang der 30er Jahre einer der bekanntesten Orte des Nachtlebens in Berlin. Es war ein großartiger Ballsaal mit einer hydraulisch hoch- und runterfahrbaren Tanzfläche und einem Glasdach, das sich öffnen ließ. Diese legendäre Atmosphäre möchte der Immobilien- und Kaufhauskonzern Signa wieder beleben.

Nach dessen Plänen soll der Gebäudekomplex, der zuletzt als Hotel genutzt wurde, künftig qualitativ gehobene Büroräume, Geschäftsräume und Veranstaltungsflächen beherbergen; insgesamt soll der Komplex mehr als 15.000 Quadratmeter Nutzfläche bieten. Herzstück der Planungen ist dabei der neue Tanzsaal inklusive Restaurant und Bar. Auf mehr als 1000 Meter und zwei Etagen bei einer Deckenhöhe von rund zehn Metern soll dann künftig dort wieder getanzt und gefeiert werden können.

Das ganze Projekt läuft unter dem Namen Femina-Palast und ist ein weiteres Vorhaben des österreichischen Konzerns, der in der Stadt vielfach engagiert ist. Zudem ist er Eigner der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Über die Zukunft der Berliner Warenhausfilialen ist angesichts des laufenden Insolvenzverfahrens immer noch nicht endgültig entschieden. Zu den großen Signa-Vorhaben zählen der heftig debattierte Umbau des Karstadt-Hauses am Hermannplatz sowie große Projekte am Alexanderplatz und am Kurfürstendamm.

Über 150 Meter zieht sich die Fassade des markanten Gebäudes in der Nürnberger Straße. © Signa Real Estate

Ein weiterer Schwerpunkt der Konzernaktivitäten liegt in direkter Nachbarschaft des neuen Projekts. Auf einem angrenzenden Areal wird gegenüber vom KaDeWe in der Passauer Straße das Quartier“ No 1 Passauer“ realisiert, eins der größten Bauprojekte in der Schöneberger City. Auch hier entsteht ein Gebäudekomplex mit überwiegend Büroräumen. In seinem Inneren wird ein zwölfstöckiger Hochhausturm in die Höhe ragen.

Die Vereinbarung Beim ersten Insolvenzverfahren für die Kaufhauskette im Jahr 2020 ließ der damalige Baustadtrat und heutige Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg, Jörn Oltmann (Grüne), das Bebauungsplanverfahren für die Passauer Straße solange stoppen, bis Klarheit über das Weiterbestehen der Filialen und auch des Karstadt-Hauses am Tempelhofer Damm herrschte. Damals wurde ein sogenannter Letter of Intent zwischen dem Land Berlin und dem Konzern unterzeichnet. Mit diesem wurde festgelegt, dass vier bedrohte Filialen erhalten werden sollten. Gleichzeitig verpflichtete sich das Land, den Konzern bei seinen Bauprojekten zu unterstützen.

Das im Stil der neuen Sachlichkeit von den Architekten Richard Bielenberg und Josef Moser in den 1920er Jahren gebaute Gebäude mit seiner 150 Meter langen, markanten Fassade verfolgte schon damals das Konzept, in einem Gebäude einen mondänen Club und Büroräume unterzubringen. Der Bau steht seit langem unter Denkmalschutz. Er hat eine lange, bewegte Geschichte hinter sich. Die Jahre des legendären Femina-Palasts, als dort Größen wie Josephine Baker oder Louis Armstrong auftraten, fanden mit der Machtergreifung der Nazis ein Ende. 1935 wurde der Saal wiedereröffnet; im Krieg wurde er zerstört. Während die Büroräume ab 1964 von der West-Berliner Senatsfinanzverwaltung genutzt wurden, zog im Erdgeschoss die bekannte Jazzbar „Badewanne“ ein.

Ende der siebziger Jahre begann dort das Diskozeitalter. Der „Dschungel“ machte auf und wurde zum wichtigsten Club in West-Berlin – legendär waren schon damals die strengen Türsteher. Aber auch seine Tage waren irgendwann gezählt. Jahrzehnte später setzte ihm David Bowie, der in seiner Berliner Zeit häufig im Dschungel zu Gast war, musikalisch ein Denkmal: „Sitting in the Dschungel on Nürnberger Strasse, A man lost in time near KaDeWe“, heißt in dem Song „Where are we now“ auf dem 2013 erschienen Album „The next day“. 2007 etablierte sich dann das Hotel Ellington. Dieses wurde 2021 geschlossen, weil Signa andere Pläne mit dem Gebäudekomplex hatte.

Mit dem neuen Ballsaal will der Konzern an die Ursprünge anknüpfen. Auch im Interieur, das von dem Londoner Innenarchitekturbüro David Collins Studio geplant wird, werden die Anklänge vom alten Art Déco und Bauhaus sichtbar werden.

