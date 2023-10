Ballkinder bei den Meisterschaften Fortuna Pankow jubelt im Olympiapark

Gut was los in der Sportszene von Berlin-Pankow: Hier ein Blick in den Sportteil des neuen Pankow-Newsletter vom Tagesspiegel, den Sie in voller Länge mit noch viel mehr Nachrichten, Tipps und Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

Stolze Ballkinder: Deutsche Meisterschaften mit Fortuna Pankow. Am Wochenende fanden in Berlin die Deutschen Fußball-Meisterschaften in diversen Altersklassen statt. Und mittenmang: die Kids von Fortuna Pankow. „Unsere Fortunen waren bei den Deutschen Meisterschaften der männlichen Ü32, Ü40, Ü50 und der weiblichen Ü32 Ballkinder und haben für die Teilnehmer bei der Siegerehrung Spalier gestanden. Alle Teilnehmer wurden mit einer Trainingstasche, Trainingsanzug, Winterjacke und DFB Nationaltrikot ausgestattet. Danke, für dieses Erlebnis!“, schreibt der Klub um Ralf Schikowski und zeigt stimmungsvolle Fotos auf facebook.com/fortunapankow.

Deutscher Meister in der Altersklasse Ü32 wurde übrigens Hertha BSC, alle anderen Titel holte Bayern München. Gespielt wurde vor mehr als 600 Zuschauern im Olympiapark in Westend. - www.dfb.de

Weißenseer FC: kein Trainer, kein Kinderfußball. Dringender Appell vom Weißenseer FC um Michael Iwanow: „Wir suchen ganz dringend für unsere 1.F-Jugend (U9) einen Co-Trainer. Auch aus diesem Grund herrscht aktuell ein Aufnahmestopp für Kinder des Jahrgangs 2015 und jünger.“ Wer Interesse hat, möge sich bitte bei der Jugendleiterin des Klubs melden, Sarah Richter. Hier der Kontakt.

Mehr Sport aus Berlins Bezirken In unseren Bezirksnewslettern finden Sie immer Nachrichten aus den Kiezklubs. Und was ist in Ihrem Verein los? Herbstfest, Jubiläum, Wünsche ans Rathaus? Schreiben Sie uns! Die Mail-Adressen finden Sie in den jeweiligen Bezirksnewsletter, die Sie für Ihren Bezirk unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten. Mehr guten Kiezsport gibt’s in Tweets, Replies und Retweets bei @TspLeuteSport auf X, vormals Twitter.

Handball aus Pankow: „Jung, dynamisch, gutaussehend.“ So beschreiben sich die Handball-Freunde Pankow um Jan Hoffmann, die aber nicht nur viel Humor und eine klasse Internetseite haben, sondern auch viel Talent: „Seit der Gründung unseres Vereins im Jahr 2001 konnten wir zahlreiche sportliche Erfolge feiern. Dazu gehören der Gewinn der Berliner Meisterschaft und der Einzug unserer ersten Herren in die Verbandsliga – die höchste Liga Berlins –, in der sie in der Spielzeit 2023/2024 weiter spielt.“

Nächstes Heimspiel ist am Sonntag, 22. Oktober, 18 Uhr, in der kleinen Max-Schmeling-Halle. Dann kommt der Oberliga-Absteiger aus Spandau angereist.

Übrigens: Die Minis laufen auch schon über bei den Handball-Freunden: „Leider sind die Wartelisten für die Handballzwerge und Minis bereits voll - wir können aktuell keine weiteren Kinder auf die Wartelisten setzen.“ Der Klub zum Kennenlernen im Netz: pankow01.de.

Lesen Sie mehr aus Pankow - jetzt im neuen Pankow-Newsletter vom Tagesspiegel. Den gibt es kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. In unseren Bezirksnewslettern mit schon 285.000 Abos bündeln wir Bezirksnachrichten, stellen Menschen vor, nennen Tipps und Termine. Hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Pankow-Newsletter finden.

Kino-Unternehmer Hans Joachim Flebbe im Gespräch über das neue Colosseum

Windkrafttürme am ehemaligen Schlachthof werden nicht gebaut

Französisch Buchholz: Tausende Wohnungen – und wo bleibt die Schule?

Für über 400 Kinder: Neuer Schulbau in Blankenburg

Sommerbad Pankow auf Platz 1 in der Polizeistatistik

Riesige Finanzlücke bei Sanierung von Spielpätzen

Der König von Deutschland – eine interaktive Reise ins Reichsbürger-Land

Stand-up-Comedy im Mad Monkey Room

Tipp: Filmfestival FrauenWelten in der Kulturbrauerei

BSR Kieztag am Arminplatz

Kiezspaziergang zu nachhaltigen Initiativen

Fortuna Pankow & Weißenseer FC & Handballer Pankow

Antifa-Demo zog durch Pankow

Den kompletten Pankow-Newsletter erhalten Sie kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie!