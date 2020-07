Drei Schwerverletzte, drei Leichtverletzte: Nach dem schweren Unfall am Sonntagmorgen, als ein Geländewagen am Hardenbergplatz in eine Gruppe Passanten fuhr, untersucht die Berliner Polizei die Hintergründe. Am Abend hieß es aus dem Präsidium: Der 24-jährige Fahrer soll entweder in frustriert-aggressiver Stimmung oder sogar in suizidaler Absicht durch die Stadt „geballert“ sein.

Der Unfall trug sich gegen 7.20 Uhr direkt vor dem Bahnhof Zoo zu. Beamte der Bundespolizei, die im Gebäude auf Streife waren, nahmen den 24-Jährigen sofort fest. Da zunächst ein Anschlag nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Sprengstoffspürhund an das Auto gebracht, mit Maschinengewehren ausgerüstete Beamte wurden zum Hardenbergplatz beordert.

Doch schon zwei Stunden später war sich die Polizei sicher, dass nichts auf einen Anschlag oder eine politische oder religiöse Motivation des Fahrers hindeute. Ermittlungen im Umfeld des Mannes ergaben, dass sich seine Freundin gerade von ihm getrennt habe. Der Mann soll in der Nacht stark getrunken haben und dann in den PS-starken Wagen gestiegen sein.

Der unverletzt gebliebene 24-Jährige, der alleine in dem Mercedes-SUV saß, wurde sofort in ein Polizeigewahrsam gebracht und am Nachmittag erstmals von der Kriminalpolizei befragt. Gegen ihn wird laut Polizei wegen Verdachts auf versuchten Totschlag ermittelt.

Überprüft wird auch, ob der Fahrer noch versuchte, vom Unfallort zu flüchten. Nach der Schleuderfahrt kam er erst an einem massiven Briefkastengestell zum Stehen – der Wagen stand so, als wenn der Fahrer zurück auf die Hardenbergstraße wollte. Beim Crash rammte der Wagen auch eine provisorische Stromleitung, ein Mast knickte um, das Kabel fiel auf die Fahrbahn.

Stark getrunken? Der Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille

Der schwarze Geländewagen, ein Firmenwagen, hat ein estnisches Kennzeichen. Der Mann ist in Detmold gemeldet. Ein erster Atemalkoholtest ergab 0,7 Promille. Wieso dieser Wert so niedrig liegt, wenn es in seinem Umfeld hieß, er habe sich „volllaufen“ lassen, ist unklar. Letztlich gilt vor Gericht das Ergebnis des Blutalkoholtests. Ergebnisse der Drogentests liegen noch nicht vor.

Zeugen berichteten, dass der Wagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit von der Joachimsthaler Straße nach links in die Hardenbergstraße einbiegen wollte. Dabei sei der Mann auf den Gehweg vor dem Bahnhof geraten, wo gegen 7 Uhr schon zahlreiche Menschen unterwegs waren. Die drei Schwerverletzten könnten der Polizei zufolge obdachlos sein. Zwei der drei Männer waren auch am Nachmittag noch nicht ansprechbar, ihre Identität ist nicht bekannt.

Kreuzung am Bahnhof Zoo: Der 24-Jährige wollte mit dem SUV aus der Joachimsthaler Straße links in die Hardenbergstraße einbiegen. Foto: Paul Zinken/dpa

Die Feuerwehr wurde um 7.22 Uhr alarmiert. Ein Sprecher sagte, dass beim Eintreffen der ersten Kräfte eine Person unter dem SUV eingeklemmt war und zunächst befreit und anschließend vor Ort reanimiert werden musste. Notfallseelsorger betreuten 16 Zeugen des Geschehens psychologisch. Beide Berliner Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Fünf Stunden Sperrung – und Chaos beim Busverkehr

Die Polizei sperrte die Kreuzung ebenso wie alle zuführenden Straßen über Stunden ab. Der Unfallort wurde am Vormittag mit 3D-Laserscannern für die sogenannte digitale Unfallaufnahme vermessen. Auch ein externer Gutachter wurde hinzugerufen. Etwa fünf Stunden nach dem Unfall wurde der Wagen gegen Mittag abtransportiert. Als ihn ein Kranwagen in die Luft hob, untersuchten Unfallexperten auch die Unterseite des Fahrzeugs, fotografierten und nahmen mit einem Zollstock Maß.

Am Mittag wurde die Kreuzung wieder freigegeben. Massiv gestört war der Busverkehr, die BVG hat am Hardenbergplatz einen der wichtigsten Knotenpunkte stadtweit. Zehn Linien mussten umgeleitet werden. (mit dpa)