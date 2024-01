Alles läuft nach Plan Bahnhof Schöneweide soll im Frühjahr fertig werden

Wer regelmäßig am Bahnhof Schöneweide um- oder einsteigt, muss flexibel sein: Seit etlichen Jahren saniert und modernisiert die Deutsche Bahn das deutlich in die Jahre gekommene Bauwerk, erneuert Gleise, Treppen, Aufzüge und Personenunterführung. Immer wieder kam und kommt es dadurch zu Einschränkungen für Fahrgäste. Seit 2018, als die Hauptbaumaßnahmen begannen, ist das Gelände eine Dauerbaustelle.

Aufgrund weiterer Baumaßnahmen im Berliner Streckennetz, die direkte Auswirkungen auf den Bahnhof Schöneweide hatten, kam es zwischendurch zu Verzögerungen im Zeitplan – doch in diesem Frühling soll nun alles fertiggestellt sein. „Die Arbeiten verlaufen weiterhin nach Plan und wir schließen die Hauptarbeiten im April 2024 ab“, antwortet die Deutsche Bahn AG auf Tagesspiegel-Nachfrage.

Derzeit werde die Personenunterführung unter anderem mit Beleuchtung und Wandverkleidungen sowie weiteren Ausstattungselementen ausgebaut, heißt es. Parallel dazu werde der Zugang auf der Johannisthaler Seite errichtet. Bis die Fußgängerunterführung und die neuen Aufzüge fertig sind, bleiben die temporären Aufzüge stehen.

BVG baut barrierefreie Haltestellen

Auch die BVG bleibt trotz leichter Verzögerungen durch die niedrigen Temperaturen optimistisch. „Derzeit finden auf dem Gelände der Gleisschleife Gleisbauarbeiten statt. Zudem entsteht derzeit eine barrierefreie Wegeführung über die Gleisschleife bis zum Sterndamm. Diese soll bis zur Eröffnung der Personenunterführung fertig werden“, heißt es auf Nachfrage. Der komplette Ausbau der barrierefreien Tram- und Bushaltestellen ist für Sommer geplant, im dritten Quartal sollen dann auch im Bereich Michael-Brückner Straße/Brückenstraße sowie am Sterndamm alle Gleisverbindungen für den Straßenbahnbetrieb vollendet sein.

Und wie steht es um den Vorplatz des Bahnhofs? Für die Gestaltung des Cajamarca-Platzes ist das Bezirksamt zuständig. Das hat mit Stadtplanungsbüros ein Freiraumkonzept erstellt, in das unter anderem die Ideen und Wünsche aus der Bürgerbeteiligung vom Frühjahr 2023 eingeflossen sind. Was genau geplant ist, darüber informiert die Verwaltung am Donnerstag, 25. Januar, von 18 bis 20:30 Uhr im BVV-Saal im Rathaus Treptow. Die Anmeldung zur Teilnahme ist noch bis zum 24. Januar unter diesem Link möglich.

