Deutschlandweit einmalig Bahnhof Schöneweide behält externe Aufzüge – vorerst

Die Bauarbeiten am Bahnhof Schöneweide nähern sich langsam aber sicher dem Ende. Während der vergangenen Jahre hatten Fahrgäste, die keine Treppen steigen können, auf die extern aufgestellten Fahrstühle zurückgreifen müssen, um auf die Gleise zu kommen. Die wollte die DB eigentlich abbauen, wenn die neue Fußgängerunterführung Ende August in Betrieb geht. Ein Konstrukt dieser Art gibt es nur in Schöneweide.

Doch in Berlin muss man auf alles gefasst sein. Zum Beispiel auf das, was man bei Grabungen unter dem Straßenbelag findet: Im Zuge der Arbeiten im Bereich der neuen Straßenbahnwendeschleife fand die BVG Leitungen in der Erde, deren Sinn und Zweck bisher unbekannt ist, schreibt der SPD-Abgeordnete Lars Düsterhöft auf seinem Facebook-Account.

Weil erstmal geprüft werden muss, woher sie stammen, hat die Deutsche Bahn in Abstimmung mit Senatsverwaltung und BVG abgesprochen, die Personenunterführung vorerst nicht zu eröffnen – und die Aufzüge bis zum Ende der Arbeiten, voraussichtlich im Frühjahr 2024, stehen zu lassen. „Diese Verzögerung ist ärgerlich. Keine Frage. Aber man weiß leider wirklich nicht immer, was in der Erde steckt. Wenigstens waren es keine Blindgänger“, so Düsterhöft.

