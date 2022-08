Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit mehr als 265.000 Mal abonniert. Dienstags senden wir aus Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Schon in den Neunzigerjahren wollte das Kunstamt Schöneberg die Hallen des alten Straßenbahndepots in der Belziger Straße für Kiezkultur und als Atelierräume nutzen. Bekannterweise wurde da bisher nichts draus. Wo sich um 1900 noch die Ställe der „Großen Berliner Pferdeeisenbahn“ befanden und bis in die Sechziger Straßenbahnen ein- und ausfuhren, stehen immer noch die Fahrzeuge, die die Berliner Polizei sichergestellt hat. Aber jetzt sieht es anscheinend wirklich danach aus, als ob sich auf dem rund anderthalb Hektar großen Gelände etwas tut und dieses Areal und seine Gebäude demnächst in einer Art und Weise genutzt werden können, die einem Standort mitten in Schöneberg angemessener ist. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Wohlklang auf vier Saiten: Rafael Guevara organisiert ein Cello-Festival

Neue Bezirksverordnete: Wechsel in der Grünenfraktion

Gegen die Fahrradstraße in der Handjerystraße: Einwohnerantrag in der nächsten BVV

Analog, hybrid, digital: SPD-Fraktion fordert einheitliche Richtlinien

Online-Tagebuch der Johanna-Eck-Schule: Ein finanzielles Sommerloch

Zum 13. August: Deutsch-deutsche Geschichte erfahren

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Bauvorhaben im Bezirk: "Schluss mit der Zerstörung der Höfe"

Neuwahlen - was auf Marzahn-Hellersdorf zukäme

Lange Wartezeiten im Standesamt - das Bezirksamt reagiert

Mitmachen bei der Gemeinsamen Sache

75 Bäume für Marzahn-Hellersdorf

Der Architekt Lucien Kroll ist verstorben. im September erscheint ein Buch über sein Werk in Hellersdorf

Mit dem Medi-Bus gegen ärztliche Unterversorgung

Ausflug in den Oderbruch

Schüsse vom Balkon

Hartz-IV-Beratung im Frauenzentrum Marie

Lena Leege bei der Leichtathletik-WM in Cali

Aus SPANDAU meldet sich Pauline Faust:

Das erste große Stadtfest in der Altstadt nach der Pandemie-Pause

Herren der K.S.V. Havelbrüder gewinnen die Kanupolo-Bundesliga

Trotz Wachschutz und laufender Ermittlungen zur Brandserie: Wieder Brand im Kiez Heerstraße Nord

Stolpersteinverlegung für Jasmine und Otto Muhs

Poetry-Slam der Spandauer

Swing mit Black Bottom auf der Freilichtbühne

Kostenfreies stilles Örtchen und Zahlen mit Karte an den City-Toiletten

So stark steigen die Preise gerade

Deutschlandweites Insektenzählen

TTC Borussia Spandau e.V. sucht Mitspieler beim Tischtennis

Mauergedenken in Spandau

Einbruch in Transporter: Tatverdächtiger festgenommen

