Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Schuldnerberaterin Anne Wistuba befürchtet, dass viele Menschen die Energiekosten nicht mehr begleichen können – und sich noch mehr verschulden. Ein Gespräch über Inflation, Corona und Scham. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Die Lage nach dem Waldbrand im Grunewald

Was Wiedehopf und Neuntöter mit Lichterfelde-Süd zu tun haben

Charkiw war eine Hauptstadt des Buches: Jetzt muss den Kindern in Luftschutzbunkern vorgelesen werden

2500 Wohnungen, Parks, Straßen, Schule, Kitas: Der Entwurf des Bebauungsplans für Lichterfelde-Süd liegt aus – eine spannende Lektüre auf tausenden Seiten

E-Autos am Straßenrand: Hier können Sie das Ladekabel in die Laterne stecken

Die Abriss-Bagger rollen: Das St.-Joseph-Krankenhaus baut ein Therapiezentrum für Kinder und Jugendliche in Zehlendorf

Die 18. Europäischen Kulturtage sind schottisch: Dudelsack-Musik, Whisky-Tasting und Gälisch-Kurse in Dahlem

Mit Wasserspielplatz: Sommerfest und Genussmarkt auf der Domäne

Veranstaltung: NS-Zwangsarbeit in Steglitz-Zehlendorf

Konzert von Big Bad Shakin’: Nachbarschaftsfest im Gemeindepark Lankwitz

BerlinMan am Wannsee: Es ist der größte Triathlon der Region

Lesen und Schreiben lernen: Kurse an der VHS

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Neu in der BVV: Vito Dabisch engagiert sich gegen Verdrängung

Außen-Gastro: Wie geht es weiter mit den "Xhain-Terrassen"?

Spielplatz-Kletterspaß in der Böcklinstraße

Neue Perspektiven: African Book Festival 2022 in Friedrichshain

Kiezkamera: Italienisches Flair in der Blücherstraße

"Autokorrektur": Die Mobilitätsexpertin und Autorin Katja Diehl kommt nach Xhain

Von Yoga bis Fitness: Kostenloser Probemonat im TiB-Sportzentrum

DFB-Pokal-Premiere am Kreuzberg: Türkiyemspor-Fußballerinnen kicken gegen Eimsbütteler SV aus Hamburg

Rio-Reiser-Platz: Warum sich durch die Umbenennung des Heinrichsplatz für die Anwohner*innen nichts ändert

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Bao-My Nguyen:

„Hier wird viel gelacht, selten geweint“: Deutschlandweit einzigartiges Waisenhaus in Buch

Baumfällungen im Bezirk – welche Gründe steckn dahinter?

Digitale Ausstellung der Entwürfe für den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark: Initiativen und Anwohner*innen bemängeln Pläne und Beteiligungsprozess

Pinkelpause jetzt kostenlos: Vier stille Örtchen frei zugänglich

Ausbau Polizeipräsenz: Kommt eine Polizeiwache für den Pankower Norden?

Bearbeitungsstau beim Sozialamt wegen Ukrainekrise: Bis zu sechs Wochen Wartezeit für Sozialhilfe-Bescheide

Historisches Kino „Colosseum“ öffnet wieder: Statt Filme jedoch Gaming und Fashion-Konferenzen

