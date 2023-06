Berlin-Jungfernheide Bahnhof soll heller, einladender, übersichtlicher werden

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 280.000 Mal abonniert. Mit mehr als 38.000 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Schön ist es nicht im und um den Bahnhof Jungfernheide in Charlottenburg-Nord. Am Südeingang der S- und U-Bahn-Station prägen der Beton der 1980-er-Jahre-Architektur und steinerne Bodenplatten den kleinen Vorplatz. Es gibt keine Sichtachse zur Straße. Fahrgäste müssen einen Weg zwischen Kleingärten und einer Kita durchqueren, der kaum einsehbar ist und nachts nur wenig von ein paar Laternen beleuchtet wird. Kaum besser sieht es am Nordeingang aus. Dort läuft man zwischen einem Abfallcontainer, Mülltonnen, dem Parkplatz und einem eingezäunten Privatgelände entlang. Die bezirkliche SPD möchte, dass der Bahnhof heller, einladender, übersichtlicher wird und hat einen Antrag zur Neugestaltung in den Stadtentwicklungsausschuss eingebracht. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

