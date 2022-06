Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 263.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

"Wir sind zutiefst irritiert darüber, dass Sie den Standort der geplanten Polizeiwache auf der Galerie des NKZ anscheinend trotz breiter Kritik durchsetzen wollen." So beginnt der Offene Brief, den zwölf Akteur*innen, darunter der Mieterrat, die Gewerbe AG, Kotti & Co und das Café Kotti, an den Senat und die Mitglieder des Abgeordnetenhauses schickten. Innensenatorin Iris Spranger will die 200 Quadratmeter große Polizeiwache im Obergeschoss des Hochhauses, das über der Adalbertstraße steht, bis Jahresende errichten lassen. Für die SPD-Politikerin ist es ein Prestigeprojekt an dem kriminalitätsbelasteten Ort. Die Wache kann bis zu 3,75 Millionen Euro kosten - deutlich teurer als ursprünglich geplant. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Ausschussvorsitzende laden Innensenatorin zu Sondersitzung ins Café Kotti ein

"Wir wollen Kindern Mut machen, Neues auszuprobieren, sich zu trauen anders zu sein" – Raketen Erna bei der Fête de la Musique

Beteiligung zum Neubau Exilmuseum am Anhalter Bahnhof gestartet

Protesthaus Gecekondu feiert zehnjähriges Jubiläum

Keine Gleichberechtigung beim Pfad der Visionäre am Mehringplatz

"Operndolmuş": Komische Oper zu Gast im Kurt Mühlenhaupt Museum

Gute Nachrichten für den Taborgarten

"Bäume fällen und dann nicht bauen?" – Anfrage des Linken-Abgeordneten Damiano Valgolio zur Pintschstraße

Fahrradtour zum Atomausstieg und für Klimagerechtigkeit

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Robert Klages:

Mülleimer, Schrottimmobilien, eingebildete Parkplätze: Worum es in der aktuellen Sitzung der Pankower Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ging

Auf der Bestsellerliste: Ghostwriterin und Autorin Kira Brück aus dem Arnimkiez erzählt vom freundlichsten Ort Berlins

Lesetipp: "Berlin muss man lieben" mit dem "Missoir"

Ukrainische Musik, Kleingartenbands und Konzerte im neuen Kiezgarten zur Fête de la Musique

Warum ich den Hype um Bäckerei Siebert nicht mitmache

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Sind die Bethel-Diakonissen in Lichterfelde über den Tisch gezogen worden? Correctiv-Autor Frederik Richter berichtet im Interview, wie und warum die Schwestern jetzt für ihre Gemeinschaft kämpfen – das Gesundheitswerk Bethel weist alle Anschuldigungen zurück

16.000 Quadratmeter Leerstand: Boulevard Berlin baut Läden zu Büros um – das Bezirksamt soll aber nicht einziehen

Aus der demokratischen Werkzeugkiste: Arndt-Initiative bringt Einwohnerantrag gegen Mobilfunkmast ein

Open Air Sommerkino: Freiluft-Filmvorführungen in Lankwitz – Tschick macht den Anfang

Tanz auf der Straße: Am 21. Juni steigt die Fête de la Musique

Südtirol im Südwesten: „Grüss Gott”, eine Delegation italienischer Museumsfachleute besuchte das Brücke-Museum

Verlosung von Freikarten und Büchern: Das Buch „Schlachtensee. Stories” von Helene Hegemann feiert Premiere

