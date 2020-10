Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit mehr als 227.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Nachrichten und Hintergründe aus Ihrem Bezirk. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt diesmal Masha Slawinski:

Berliner Unterwelten e.V. droht die Insolvenz. Mit Beginn der Corona-Krise in Deutschland mussten alle Touren der insgesamt zehn Standorte eingestellt werden, auch im Bunker in der Fichtestraße. Im Juni ging es mit verringerter Teilnehmerzahl wieder los, die Einnahmen reichen aber nicht zur Finanzierung der Fixkosten und Gehälter. Nun fordern die Bezirksverordneten in Friedrichshain-Kreuzberg in einem Beschluss die Unterstützung des Vereins.

Außerdem diese Themen:

Interview mit einem Friedrichshainer Pfleger: "Als wir dann wieder mehr zu tun hatten, hat sich die Öffentlichkeit weggedreht und Goodies gab's auch keine mehr"

Mann nach Wohnungsbrand verstorben

Drohbrief gegen Grünen Baustadtrat Florian Schmidt

Offene Ranger-Sprechstunde am Wriezener Bahnhof

Führung über die Friedhöfe vor dem Halleschen Tor

Einweihung von drei Informationsstelen zu historischen Orten

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Der Umgang des Bezirks mit der geerbten Villa Schmarjestraße sei sträflich: Klare Worte von Nachbar Ulrich Eckhardt. Und wie der russische Komponist Wladimir Rebikow vor 100 Jahren der elektronischen Musik den Weg ebnete, erklärt der ehemalige Leiter der Berliner Festspiele auch.

Außerdem im Newsletter: Das Corona-Update für den Bezirk

Neues aus der BVV: Keine Chancen für die Live-Übertragung der Sitzungen des Bezirksparlaments im Internet

Debatte um die Verwaltungsreform: Cerstin Richter-Kotowski setzt sich für eine Direktwahl der Bezirksbürgermeister ein und findet ein Weisungsrecht gegenüber den Stadträten „richtig“

Frauenpolitischer Podcast zum Weltmädchentag macht Druck: Mädchen fordern einen eigenen Treffpunkt im Südwesten

Spenden erwünscht: Aktion „Warmes Essen“ gestartet

Alte Oper, neue Sänger: Arien aus „L’Olimpiade" beim Abschlusskonzert der 28. Internationalen Steglitzer Tage für Alte Musik

Großer Einsatz: Landessportbund zeichnet Dietrich Gohmert vom Behindertensportverein Zehlendorf als Ehrenamts-Helden aus

Ein Herbstgedicht zum Schluss

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

10.000 Unterschriften und eine Ausstellung: Kampf um das Kino Colosseum geht weiter

Baustopp und Gerichtsstreit: Was passiert jetzt im Prater-Biergarten?

Aufatmen in Blankenburg: Keine Enteignungen für neuen Tram-Betriebshof

An diesen Standorten entstehen ab sofort neue Schulbauten

Pankows prominenteste Brache kriegt einen neuen Pavillon

Durchbruch nach zwei Jahren: Zebrastreifen schützt ab sofort Schulkinder in Prenzlauer Berg

Jubel in Buch: Sportverein gewinnt berlinweiten Nachwuchswettbewerb

"Acoustic Shells" zu teuer: Vorerst kein Lärmschutz für Mauerpark





