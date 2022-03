Unsere Newsletter wurden berlinweit inzwischen mehr als 262.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Steglitz-Zehlendorf, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Das FDP-geführte Bundesverkehrsministerium plant im Alleingang die A 100 durch Friedrichshain weiter. Das stieß bei der Berliner Landesebene auf scharfe Kritik – und auch im betroffenen Bezirk ist der Widerstand groß. Die Bezirksbürgermeisterin und auch Politiker:innen von Grünen, Linken und SPD aus Friedrichshain-Kreuzberg zeigen klare Kante gegen „den Autobahnwahnsinn“. Der Weiterbau der A100 sei „das allerletzte was wir in der Klima-, Energie- und Mietenkrise brauchen“ (Grüne Xhain). Stattdessen wird Klimaschutz und eine Mobilität für alle mit Investitionen für ÖPNV, Fuß- und Radwegen statt für Autobahnen gefördert. „Hier werden Milliarden an Steuergeldern versenkt, die für den Ausbau des öffentlichen Personenverkehrs dringend gebraucht werden“, sagt Pascal Meiser (Linke). "Das Bezirksamt soll alle zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um den verkehrs- und klimapolitisch falschen Weiterbau der A 100 zu verhindern", heißt es in einem gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und Linken Mittwochabend in der BVV. Mehr zum Thema im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Die Initiative "Parkplatz Transform" erfasst den Raum, den parkende Autos einnehmen

Ab sofort monatlich "Kidical Mass" für bessere Fahrradinfrastruktur im Ostkreuzkiez

Erste Klebebordsteine auf der Oberbaumbrücke sind da

Neuer Drogenkonsumraum öffnet am Kottbusser Tor

"Ein top ausgestattetes und sauberes Umfeld für Kinder und Jugendliche schaffen": Was der neue Verordnete Jan Thomas Alter in der BVV bewegen möchte

Kreuzberg hilft: Digitales Austausch- und Info-Treffen zur Unterbringung geflüchteter Menschen

Schach- und Sprachkurs für ukrainische Kinder in den Osterferien

Tipp: Velicious! Vegane Konditorei in Friedrichshain

Viel los auf der Friedrichshainer Halbinsel: Feriencamps und internationale Turniere bei Berolina Stralau

Spatenstich für neues Vereinsheim Victoria Friedrichshain

Konzertverlosung: Indie-Rock "Drunk Tank Pink" im Festsaal Kreuzberg

28 Stolpersteinverlegungen in Xhain im April

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Der Bund will die A100 bis Prenzlauer Berg weiterbauen: Und was sagen Pankows Parteien nun zum Autobahn-Plan?

Ist der Babyboom in Pankow vorbei? Ein abrupter Geburtenrückgang zwingt den Bezirk jetzt zum Umplanen

Streit um den Jahn-Sportpark geht weiter: Abriss oder nicht? Senat verwirrt mit Aussagen zum Stadion –legt sich aber bei der Haupttribüne fest

„Wir leben in keiner Diktatur“: Gethsemanekirche wehrt sich gegen Vereinnahmung durch „Querdenker“

Spitzensport im Wasser: Deutsche Para-Schwimm-Meisterschaften starten am Donnerstag an der Landsberger Allee

Geschützter Mauerstreifen: Bezirk lehnt den Bau einer neuen Kleingartenanlage aus Denkmalgründen ab

Ernst Thälmann bleibt in Prenzlauer Berg: „Satire“, „gaga“, „perfide“ - Grüne, Linke und SPD weisen CDU-Antrag zum Abriss des umstrittenen Denkmals zurück

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Wie es dazu kam, dass die „Melodie”, die spirituelle Hymne der Ukraine, in der Waldkirche auf Nikolskoe erklang

Erst Corona, dann die Brückenbaustelle: Der Eisladen „Lauter Eis” am S-Bahnhof Botanischer Garten schließt. Trotzdem sagt die Inhaberin: „Eis macht eben glücklich”

Das Innovationszentrum FUBIC in der Fabeckstraße verzögert sich: Frühestens 2025 wird es fertig

Wohnungsbau in Lichterfelde-Süd: Bebauungsplan soll “vor den Sommerferien” öffentlich ausgelegt werden, verspricht der Stadtrat

Sommer mit nur einem Schiff? Spandaus CDU will zweite BVG-Fähre zwischen Wannsee und Kladow

Seniorenvertretung ist gewählt: „Rekordbeteiligung” bei der Wahl von 7,13 Prozent

Neue Ausstellung im Heimatmuseum: „Verlorengegangen (worden) – Auf Spurensuche jüdischen Lebens in Zehlendorf”

Von Zehlendorfer Bücherfrauen empfohlen: Bücher über die Ukraine – von Putins Machtzirkel bis Bienenzüchten im Donbass

Wie Indiana Jones: Entdecken Sie den alten Bahnhof Dreilinden

