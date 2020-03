Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen in diesen Tagen vor allem ausführliche Updates zur Coronavirus-Krise in Ihrem Bezirk. Inzwischen verzeichnen wir mehr als 202.000 Abonnements insgesamt für die Bezirks-Newsletter. Vielen Dank für Ihr Vertrauen! Die Woche geht bei uns weiter mit Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Steglitz-Zehlendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Auch in den heutigen Newslettern geht es vor allem wieder um den Kampf gegen das Coronavirus und wie er in den Bezirken geführt wird - mit vielen Infos, Nachrichten, Hintergründen sowie wichtigen Telefonnummern, Adressen, Internet-Links. Zu den Nachrichten: Pankows Gesundheitsstadtrat zum Beispiel fordert: Parks müssen trotz Corona offen bleiben. Und das Ordnungsamt geht auch in diesen Krisenzeiten gegen Falschparker vor. Warum das so ist, wird wieder im Newsletter erklärt. Weitere Themen diesmal:

Tegel zu, Tegel auf? So geht es weiter mit dem Flughafenlärm über Pankow - auch das hat mit der Coronaviruskrise zu tun

"Hilfsdienste" für Alte: Wie die rechtsextreme NPD im Norden die Coronaviruskrise für sich ausnutzen will

Nach 20 Jahren Leerstand: Senat will Geisterflächen in Prenzlauer Berg für Sportnutzung entwickeln

Späte Würdigung: Groß-Berlins Gründervater Adolf Wermuth erhält Ehrengrab in Buch

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Corinna von Bodisco:

Coronavirus-Update: Infos und Regeln

Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten der öffentlichen Stellen

"Ich bin noch entspannt" – Interview mit Intensiv-Assistenzärztin Christiane Feldmann vom Kreuzberger Vivantes Klinikum Am Urban

Eine Kreuzberger Straße und ihre Läden in Coronazeiten – ein Porträt

Gabenzäune für hilfsbedürftige Menschen

Digitale Angebote der öffentlichen Bibliotheken

Radiofeature Friedrichshain Brooklyn

Riesenquallen aus Kalifornien Zuhause gucken

Online-Spielplan von nachtkritik.de

Tipps der Stadträtinnen und -räte für Zuhause

Lieblingsorte retten

Fußball-Kurzfilme gratis

Und aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz:

Kontaktverbot trotz Sonnenscheins am Samstag: „Ich appelliere an alle, wirklich stark zu bleiben“, sagt Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski

Für die Kühlschranktür: Die wichtigsten Corona- und Hilfshotlines des Südwesten zum Ausdrucken und Aufhängen

Von der Küche an die Nähmaschine: Die Betreiberin des Restaurants im Museumskomplex Dahlem näht jetzt farbenfrohe Mundschutze

Trotzdem den Kinobesuch planen: Das Bali-Kino bittet um Ihre Solidarität

Sie können auch Kinofilme streamen – und dabei Ihr Kino um die Ecke unterstützen

85 Prozent? Viele Unternehmen im Bezirk sind von der Krise betroffen

Die Xbox ist das beste: Bela, 12, nervt es, dass der virtuelle Lernraum so langsam ist

Reitlehrerin Ulrike Plückhahn ist trotz Corona-Krise optimistisch: „Schwierig ist nur, dass ich die Pferde trotzdem bewegen und pflegen muss“

Echte Nachbarschafts-Hilfe: Buchhändler empfehlen Lieblingsbücher

Ein Siebenjähriger aus Zehlendorf macht’s vor: Sportangebote zum Mitmachen

Gerade in diesen Zeiten, in denen nicht gemeinsam gefeiert werden kann, wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.