„Das ist mehr ein Lifestyle als ein Job“ Berliner Bloggerinnen über das Schreiben von Reiseführern

Nach mehreren Jahren in Japan suchten Natascha Thoma und Isa Ducke eine neue Herausforderung. Die beiden Japanologinnen beschlossen, zurück nach Deutschland zu reisen – auf dem Landweg, immer gen Westen. „Das war so 2006, da war das noch ungewöhnlich. Da gab es nicht so viele Leute, die richtig lange unterwegs waren“, erzählt Thoma. Die beiden Frauen fingen an, einen Reiseblog zu schreiben, und nannten ihn folgerichtig: Westwards.