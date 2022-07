Bei unseren Bezirksnewslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 264.000-mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus MITTE meldet sich Julia Weiss:

Aus der Mohrenstraße wird die Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Das beschloss das Bezirksamt von Mitte bei einer Sitzung Ende März - 2021. Bereits im August 2020 hatte die Bezirksverordnetenversammlung die Umbenennung empfohlen. Doch passiert ist bislang nichts. Denn noch sind elf Klagen gegen den Namenswechsel nicht entschieden.

Gewalt in Parks – Diskussion über Alkoholverbot

Deutschlands erste vegane Zero-Waste-Bäckerei in Mitte

Elf Klagen verzögern Umbenennung der Mohrenstraße

Kurzzeittickets für das Strandbad Plötzensee jetzt erhältlich

Wie das Bezirksamt gegen Wildbaden vorgeht

Spielplatz im Monbijoupark wird neu gestaltet

Tipp: Spreefahrt mit Drag Queen „Audrey Ahoi“, dazu Hinweise zu Sperrungen anlässlich des CSD am Samstag

Imbissbuden dürfen bleiben

Kosenamen für Plätze in Mitte: Was Newsletter-Leser:innen anders nennen würden

Madlen Haarbach schreibt aus NEUKÖLLN über:

Siedlergemeinschaft Neuland feiert 90-jähriges Bestehen

Wegen Vandalismus: Wasserspielplatz im Buschkrugpark bleibt den ganzen Sommer außer Betrieb

Gaslaternen unter anderem in Rudow im Dauerbetrieb

Rathaus und Schloss Britz nicht mehr angestrahlt: Wie das Bezirksamt Energie sparen will

34 Grad und mehr: Bezirksamt gibt Hitzetipps

Sommercamp der Neuköllner Rudervereine

Fans stürmten Spielfeld: Tasmania-Freundschaftsspiel abgebrochen

In Neukölln geht's nur ironisch: (Nicht ganz) ernstgemeinte Leser:innenvorschläge für Kosenamen von Plätzen und Straßen

Tickets zu gewinnen: Blood Red Shoes im Hole44

Was die Senatsverwaltung mit der leerstehenden Schule in der Leinestraße plant

Aus dem Bezirk REINICKENDORF berichtet Ken Münster:

Monopol in Reinickendorf – (noch) 15.000 Quadratmeter Spielplatz für Kreative

Bezirk und Eigentümer sprechen über leerstehendes Tetra-Pak-Gelände in Heiligensee

Berlins höchster Baum ist doch nicht der höchste

Ferienprojekte für Kinder im Familienzentrum Haus am See

Der Wiedehopf ist zurück – gleich zwei Paare am Flughafensee gesichtet

Bei der Heidekrautbahn droht erneute Verzögerung

Ferien-Buslinie zum Strandbad Tegel startet

Kinder- und Jugendfestival „Mask Off“ sucht junge Künstlerinnen und Künstler

Jahresprogramm 2022/23 der Jugendkunstschule ATRIUM buchbar

Familienflohmarkt in Tegel

Fahrrad-Exkursion zu Heilpflanze in Lübars und Umgebung

Sportliche Ferienspiele für Sechs- bis Zwölfjährige

Der Hermsdorfer Frank Steffel und die Hertha-Wahlschlappe

