Ehemaliges WC-Haus soll Kunststätte werden Kreuzberg sucht Künstler für Klohaus im Viktoriapark

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg sucht eine:n Nutzer:in für zwei Räume der ehemaligen WC-Anlage am Viktoriapark. Die Räume befinden sich an der Ecke in der Kreuzberg-/ Ecke Katzbachstraße, sie sind jeweils 60 Quadratmeter groß. Auch die darüber befindliche offene Terrasse könne für Ausstellungen oder andere künstlerische Angebote genutzt werden.

Kurz zum Zustand: vollständig entkernt, Stromanschluss vorhanden, die ursprünglichen Toiletten wurden entfernt (neue gibt es nicht), die Räume seien trocken und somit nutzbar. Eine Heizung gibt es nicht, die Räume haben kleine Fenster.

Gesucht wird eine Person, die diese Räume „mit unterschiedlichen künstlerischen Ideen und Angeboten einer lebendigen Nutzung zuführt“, heißt es in der Ausschreibung. Eine kommerzielle oder gastronomische Nutzung sei ausgeschlossen.

Im und über dem ehemaligen Toilettenhaus an der nordwestlichen Ecke vom Viktoriapark soll künftig Kunst zu sehen sein. © Corinna von Bodisco

Der Nutzungsvertrag soll zwölf Monate laufen, danach könnten andere Nutzer:innen zum Zuge kommen und dort ihre Ideen ausstellen. Es werde symbolisch 1 Euro für die Nutzung vereinbart, die Künstler:innen müssten nur die Betriebskosten tragen. Die Bewerbung inklusive Nutzungskonzept muss bis zum 24. August, 12 Uhr, im Original beim Träger des Verfahrens (Straßen- und Grünflächenamt) vorliegen.

Die Interessenbekundung soll bald im Amtsblatt für Berlin, in den Rathäusern Friedrichshain und Kreuzberg sowie auf der Webseite des Bezirksamtes veröffentlicht werden. Online ist sie schon auf www.bbk-berlin.de. Eine Vorbesichtigung des Objektes sei nach Terminvereinbarung mit dem Träger möglich.

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken - in unseren Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf knapp 280.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Kiez-Nachrichten, berichten aus dem Rathaus, nennen Tipps und Termine. Die Bezirksnewsletter gibt es für jeden Bezirk, einmal pro Woche, unter tagesspiegel.de/bezirke. Und hier einige der Themen, die Sie im aktuellen Newsletter aus Friedrichshain-Kreuzberg finden.