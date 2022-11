Eisstockschießen in Berlin Bald olympischer Sport und dringend auf Nachwuchssuche

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken wurden berlinweit inzwischen rund 268.000 Mal abonniert. Donnerstags senden wir aus Steglitz-Zehlendorf, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz unter anderem über folgende Themen:

Der Berliner Eisstocksport ist im Südwesten der Stadt zu Hause (übrigens nicht zu verwechseln mit Curling). Im Jahr 2026 wird auch das geschickte Platzieren der Spielstöcke olympisch – und es fehlt der Nachwuchs. In der Newsletter-Rubrik „Nachbarschaft“ haben wir eine der letzten Eisstockschützinnen aus Steglitz-Zehlendorf im Interview. Weitere Themen diesmal unter anderem:

„Wir alle können einfach nicht mehr!“: Notruf aus dem Rathaus Berlin-Zehlendorf

Die Sanierung des Schadow-Gymnasiums wird das größte öffentliche Bauprojekt des Südwestens: Der Schule wird eines neues Herz gebaut

Wie weiter mit dem Milieuschutz? Das Bezirksamt könnte schnell einen Aufstellungsbeschluss beschließen

Neues aus der BVV

Ikea kommt auf die Schloßstraße: Allerdings nur in klein

Bachstelze, Zwergschnäpper und Graureiher: Spaziergang zur herbstlichen Wasservogelwelt der Havel

Kostenloser Konzertgenuss beim Wettbewerb der Leo-Borchard-Musikschule: Es geht Richtung Finale

Große Lies- und Guck-mich-Liste: Bibliothekarin gibt Lese-Tipps für Leichtes Lesen

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch zum Beispiel über Folgendes:

Projekt Umwelt-Detektive: „Kinder sollen Natur erfahren können, ohne den Zwang, etwas lernen zu müssen“

Mögliche Wahlwiederholung in Berlin: Bezirk sucht Wahlhelfer:innen

Verdrängung: Linke Vermieter:innen

Karrierestart in Kreuzberg: Christa Lutum ist Bäckerin des Jahres

Verlosung: Tickets für Bands of Horses zu gewinnen

Kidical Mass: Lichter-Fahrraddemo durch Friedrichshain

Tipp: Kiezhelden-Adventsboxen versüßen die dunkle Jahreszeit

„A Bird`s Life“: Veranstaltungreihe im Kunstraum Scotty nimmt Vögel in den Blick

Sneaker-Festival im Festsaal Kreuzberg

Offenes Keramik-Atelier für alle: Kleistone-Studio feiert Einjähriges

Fußball: Türkiyemspor siegt in Regional- und Landesliga

Kiezgespräch: Anwohnende beklagen Drogenkonsum am Südstern

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke unter anderem über folgende Themen:

Umstrittener Hochhaus-Plan am Alten Schlachthof: Investor will Blankensteinpark umgestalten, Bezirk und Anwohner reagieren entsetzt

Spaziergänger und Bezirksamt contra Hundehalter: Streit um Verlagerung des Hundeauslaufgebiets Blankenfelde geht weiter

“Bauen nicht ohne Verkehrslösung“: Eigene Partei legt SPD-Bausenator Geisel neuen Forderungskatalog für geplante Neubau-Vorhaben im Norden Pankows vor

GEWOBAG lässt räumen: Mieter fürchten Zerstörung ihres grünen Hofgartens

Nach Anwohnerprotest in Rosenthal: Bezirk plant Verkehrsumleitung um

Jugendclub Maxim wird abgerissen - Neubau „mit Wiedererkennungswert“ bis Ende 2026 geplant

Tappen im Dunklen: Riesiges Werbebanner nimmt Bewohnern eines Hauses in Prenzlauer Berg das Sonnenlicht

Showdown am Prater-Biergarten: Bezirk stoppt umstrittenen Umbau

