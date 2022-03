Stadtweit engagieren sich Berlins Schulen und senden klare Botschaften: Frieden! Letztens erst zeigten die Schülerinnen und Schüler der großen Bertolt-Brecht-Schule all ihre Plakate auf dem Schulhof: gucken Sie mal hier.

Jetzt trafen sich 900 Schülerinnen und Schüler der beliebten Martin-Buber-Oberschule aus dem Falkenhagener Feld auf dem Sportplatz und formierten sich zu einem riesigen Peace-Zeichen. Und das ist nicht alles: Die besten Musikerinnen und Musiker dieser musikbetonten Schuler geben ein Sonderkonzert und sammeln so Geld für die Ukraine, erzählt der Schulchef im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Darin finden Sie Links, Uhrzeiten, Details.

Und das ist nicht alles, was Sie am Mittwoch in unseren Tagesspiegel-Newsletter aus den Berliner Bezirken erfahren - in Mahlsdorf etwas startet ein interessanten BVG-Projekt im Kampf gegen Vandalismus. Und in Schöneberg wird an einen großen Politiker erinnert. Hier einige der Themen, die Sie in den aktuellen Newslettern vom Tagesspiegel finden werden - immer kompakt, immer konkret. Wir freuen uns sehr über Sie. Probieren Sie uns aus.

André Görke schreibt aus SPANDAU

- Was wir wirklich an Spenden brauchen und was nicht: Die Chefin der Freiwilligenagentur über Ukraine-Hilfe und Tag der offenen Tür in der Altstadt

- Ukraine und wir: Friedensgebet in der Altstadt, Protest von 900 Schülern im Falkenhagener Feld, Reederei Lüdicke hilft in der Not...

- Baustelle Pichelsdorfer Straße: Die einst so stolze Einkaufsmeile wird umgebaut - doch es hakt überall. Anwohner über Lärm und schwache Kommunikation vom Rathaus

- Krebse im Glienicker See: So viele wurden in Kladow gefangen

- Wasserstadt: News zu kaputtem Uferweg und zur kaputten Klappbrücke

- Schrottschiff Pichelswerder: Fotos und Erinnerungen an die „Sabine“

- Zitadelle: Museumschefin über Hans Carossa und Zwangsarbeiter in Spandau

- Löchrige Schilfdachkapelle in Kladow gerettet - die Spendensumme ist enorm

- Brandserie in Heerstraße Nord: Zahl der Kameras, Klartext der Bürgermeisterin - und kriminelle Müllentsorgung

- Landschaftsfriedhof Gatow: Pläne und Probleme für islamischen Friedhof

- 200 Jahre Dorfkirche Kladow: Der Termin steht

- Ausflugstipps: Waldschule, Havelhöhe und Saisonstart im Sommercafé in Kladow

- Sport: Tanzen beim SC Siemensstadt, Spandauer Schulmeister im Fußball und die Gewinner beim "Lauf der Sympathie"

Aus MARZAHN-HELLERSDORF berichtet Johanna Treblin

- Ukraine-Hilfe: Benefizkonzert, Hilfe für Helfer:innen, Online-Plattform

- Heimatverein: Umbennung von Straßennamen mit antisemitischen Bezügen - ja, aber

- Neuer Treffpunkt in Marzahn-Nordwest

- Aktionswoche Antirassismus: Vorträge, Workshops und Co.

- Bezirkshaushalt beschlossen: Geld für Frauenprojekte und Regenbogenzentrum

- Gemeinsam Ostereier färben

- BVG will mehr Plexiglas an Haltestellen - Vorbild Mahlsdorf

- Saubere Sache im Naturschutzgebiet Biesenhorster Sand

- Aktion für autofreie Straßen vor Schulen

- Diebstahl bei der Polizei: Von Süßigkeiten bis Fahrrädern

- Ausbildungskonditorei mit Mittagstisch

- Sieg für die weibliche U12-Mannschaft der Basket Dragons Marzahn

- Tischtennis für Menschen mit Demenz

- Mehr russen- und ukrainefeindliche-Straftaten

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

- Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine: Verstärkung für das Sozialamt

- Barbara Binek hilft am Hauptbahnhof: Tatkräftiges Engagement

- Ehrung für den Alt-Bundespräsidenten: Schöneberg bekommt den Richard-von-Weizsäcker-Platz

- Ein zusätzlicher Stopp in Mariendorf: Der S-Bahnhof Kamenzer Damm wurde in die Schienenausbauplanung aufgenommen

- Bezirk beschließt den Etat für 2022/2023: das bisschen Haushalt

- Schöneberger Bauprojekt: Erste Baugenehmigungen am Barbarossadeieck erteilt

- Ein Kammermusiker aus Leidenschaft: Vor 34 Jahren gründete der Cellist Frank Dodge die privat finanzierte Reihe Spectrum Concert

