Fahrplanwechsel bei der BVG Die BVG-Buslinie M36 kehrt auf die alte Strecke zurück

„Fahren Sie Hakenfelde?“ – „Nee, ick fahr Bus“. Und mit diesem typischen Fahrgast-Busfahrer-Dialog wenden wir uns dem BVG-Drehkreuz am Rathaus Spandau zu. In Berlins Bus-Bezirk No1. gibt’s nämlich markante Änderungen, die noch viel größer sind als von der BVG bekannt gegeben. Erst einmal aber die schnelle Übersicht: Am Sonntag, 27. August, ist Fahrplanwechsel bei der BVG - natürlich eins der Top-Themen im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel, aus dem dieser Text als Leseprobe entnommen worden ist.

1 X36: Neuer Schnellbus nach Hakenfelde

Der neue Schnellbus X36 nach Hakenfelde und weiter nach Hennigsdorf wird eingeführt. Er ist übrigens auch ein zügiger Krankenhaus-Bus und fährt zwischen Rathaus und Vivantes-Klinik Spandau ohne Halt durch.

2 X37: Mehr Expressbusse nach Falkensee

Der Expressbus X37 fährt im Berufsverkehr zwischen Falkensee/Gartenstadt Falkenhöh und Rathaus Spandau doppelt so oft wie jetzt – alle 10 statt alle 20 Minuten. Am Rathaus drängeln sich somit noch mehr Busse.

3 136: Linie wird verkürzt

Weil der neue X36 nach Hennigsdorf (Brandenburg) rollt, wird eine andere Linie verkürzt: Der 136er verkehrt nur noch zwischen Tongaweg (ehemals Kraftwerk Oberhavel) und Rathaus.

4 135: Aufgepasst nach Kladow

Beim 135er vom Rathaus über die Rieselfelder und Glienicker See nach Kladow gibt’s keine Taktverdichtung wie erhofft, sondern nur „kleinere Fahrzeit-Anpassungen“. Der Bus rollt weiter nur im 20-Minuten-Takt.

5 M36: Stille Rückkehr in die Pichelsdorfer

X37, X36, 136, 135 … und wo ist eigentlich der M36? Ohne viel Bohei kehrt die wichtige BVG-Linie nach zwei Jahren in die Pichelsdorfer Straße zurück, wo seit einer Ewigkeit gebuddelt wird. Das hatte das Rathaus um Verkehrsstadtrat Thorsten Schatz, CDU, im Frühsommer mitgeteilt, doch die BVG verliert dazu jetzt kein Wörtchen in ihren „Fahrplanänderungen“. Dabei ist die Rückkehr sogar schon im Fahrplan abrufbar. Vergessen? Nein.

3.37 Uhr soll laut bvg.de der erste Bus nach zwei Jahren am Metzer Platz halten

Der strenge Grund für die Stille der BVG: Der Bus M36 tauche nicht bei den Fahrplanänderungen auf, „da Umleitungen wegen Baustellen und deren Rückführung für uns keine Fahrplanänderungen im Sinne dieser Übersicht sind“, so die BVG zum Spandau-Newsletter - zwei Jahre Umleitung hin oder her.

Zwei Jahre war hier kein Durchkommen. Die BVG machte einen Bogen um den Kiez. © André Görke

„Tatsächlich werden wir ab dem nächsten Wochenende aber wieder auf den ursprünglichen Linienweg zurückkehren können. Die Bauarbeiten sind jedoch noch nicht vorbei, es wird noch zu baubedingten Haltestellenverlegungen kommen.“ Zum Beispiel am Metzer Platz, der bis 2024/2025 aufgemöbelt wird.

Für echte M36-Fans, bitteschön: Ab Sonnabend, 26. August, wird nach zwei Jahren wieder eine Busverbindung am Metzer Platz angezeigt. Um 3.37 Uhr soll der erste M36 am Platz halten – kein Feuerwerk, bitte. Der Umweg über Adamstraße und Wilhelmstraße entfällt damit.

