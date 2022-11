Fehlplanung in Berlin-Neukölln Da war der neue Radweg wieder weg

Unsere Newsletter aus den Berliner Bezirken sind inzwischen rund 268.000 Mal abonniert worden. Mittwochs erscheinen die Ausgaben für Mitte, Neukölln und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke.

Aus NEUKÖLLN bringt Büşra Delikaya diese Nachrichten:

Neuer Radweg in Britz ist so schnell verschwunden, wie er entstanden war

Stimmen aus Neukölln zum Iran: Was haben wir damit zu tun? Und: Diskussionsrunde über die Proteste im Iran und Ostkurdistan

Brot und Lächeln für alle: Wie ein Neuköllner Obdachlosenhilfe auf vier Rollern stemmt

Anhörung im Prozess zur rechten Anschlagsserie

Die Karl-Marx-Straße und ihre Baustellen-„Tortur“

Homosexuellenfeindlicher Angriff auf der Sonnenallee

Neue Ausgabe vom Reporter- und Science-Slam

Neuköllner Museentipps für den kommenden Museumssontag

Rudow wird 650 Jahre alt, gefeiert wird durchs Schreiben

Fairer Einkaufen mithilfe von Workshops in Neuköllner Geschäften

Mitmachaktion im Britzer Garten zur Umgestaltung der Spiellandschaft

Aus REINICKENDORF berichtet Lisa Erzsa Weil über diese Themen:

„Ich kann mit dem Begriff der neuen und alten Normalität wenig anfangen”: Amtsarzt Patrick Larscheid zu Corona, Grippe und der Situation im Gesundheitsamt

Fehlende Fördermittel: Baustart an der Resi verschoben

Ab ins Winterquartier: Wasserbüffel verlassen das Tegeler Fließ

Für sichere Radwege: Respect Cyclists veranstalten Fahrraddemo

Zum ersten Mal im Centre Bagatelle: Kompaktseminar Kreatives Schreiben

Aus Alt mach Neu: Repair-Café in der NochMall

Saisonaler Kochkurs an der Volkshochschule Reinickendorf: „Ernte zum Fest“

Cathrin Pfeifer kommt mit Trezoulé nach Alt-Lübars

Abenteuerlich: Piraten-Theater für Kinder ab 4 Jahren

Aus MITTE schreibt Julia Weiss über:

Weinhändlerin Anja Schröder klagte gegen die autofreie Friedrichstraße – im Interview erläutert sie ihre Beweggründe

Neue Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger stellt sich vor

Im Naturkundemuseum an Dinosaurier-Skelett geklebt: Direktor Johannes Vogel lädt Klimaaktivist:innen zum Gespräch ein

Iranischer Protest als Musiktheater an der Oper

Ausstellung und Internetseite erinnern an jüdisches Leben in Moabit

Weddingmarkt wird Weihnachtsmarkt

